陸國安部公布3名台獨水軍個資　稱我軍情局操盤偽造「紅頭字文件」

▲大陸國安機關號稱揭露民進黨長期暗中操縱、豢養網路「水軍」，公布三名負責人，包括軍情局人員 。（圖／翻攝 陸國家安全部微信公眾號）

記者任以芳／北京報導

大陸國家安全部微信公眾號今（10日）最新訊息，號稱揭露民進黨長期暗中操縱、豢養網路「水軍」，在境內外各大社交平台散播「台獨」分裂言論、製造虛假訊息，甚至偽造大陸官方「紅頭字文件」。該內容還直接公佈某間位於台灣的藝術公司是「反宣爪牙」，並且公布三名「水軍」操盤手個資、照片，劍指由台灣軍情局三處林姓中校情戰官專門與該公司負責人串連，對大陸開展反宣破壞等活動。

大國安部微信公眾號訊息首先指出，長期以來，民進黨為推行其「台獨」分裂圖謀，暗中豢養網路「水軍」，潛伏在境內外各類網絡社交平台，炮製虛假信息，散播「台獨」分裂謬論，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定，並且點名位於台灣一間藝術公司配合民進黨，對大陸開展反宣破壞活動。

大陸國安部指稱，徹查幕後黑手過程中發現，「境內外多個網路社交平台存在一批關聯性強的可疑網路『水軍』帳號，頻繁編造發佈虛假信息，散播『台獨』分裂謬論，煽動網民對立情緒，呈現內容相似、帳號聯動、煽動性強等特徵。」

經調查，相關帳號來自位於台灣某間藝術公司管理運營，該公司長期接受台灣軍情局指揮，對大陸開展反宣破壞活動。」並且曝光相關活動的「指揮官」和「操盤手」，甚至直指台灣軍情局涉入其中。

點名我軍情局三處林姓中校情戰官（化名林某菲），女，1989年11月21日生，直接指揮該藝術公司對大陸開展反宣破壞活動。另外，該藝術公司王姓負責人，男，1985年12月12日生，接受林姓中校指揮，多次提交反宣破壞活動方案和報告；該創藝術公司台南辦公室陳姓負責人，男，1990年8月31日生直接從事反宣破壞活動。

大陸國安部，這間藝術公司在民進黨指導之下，運營帳號矩陣，針對大陸策劃實施反宣破壞行動，在境內外網路社交平台上散步虛假信息、「台獨」分裂謬論，誤導境內外民眾認知、煽動分裂獨立思想。

大陸國安部表示，這間藝術公司不只歪曲史實與抗戰歷史，「針對南海局勢、台海局勢等熱點事件，偽造大陸『紅頭文件』，制謠傳謠，煽動網民對立情緒，擾亂社會正常秩序。」

大陸國安部強調，「台獨」是絕路，國家安全機關堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，將依據《反分裂國家法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

最後，大陸國安部「正告」民進黨當局，「豢養的網路『水軍』，互聯網絕非法外之地，務必認清形勢，放棄『台獨』幻想，拒當『台獨』炮灰，停止分裂國家的犯罪活動。」