　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部公布3名台獨水軍個資　稱我軍情局操盤偽造「紅頭字文件」

▲▼ 大陸國家安全部號稱揭露民進黨長期暗中操縱、豢養網路「水軍」，公布三名負責人，包括軍情局人員 。（圖／翻攝 大陸國家安全部微信公眾號）

▲大陸國安機關號稱揭露民進黨長期暗中操縱、豢養網路「水軍」，公布三名負責人，包括軍情局人員 。（圖／翻攝 陸國家安全部微信公眾號）

記者任以芳／北京報導

大陸國家安全部微信公眾號今（10日）最新訊息，號稱揭露民進黨長期暗中操縱、豢養網路「水軍」，在境內外各大社交平台散播「台獨」分裂言論、製造虛假訊息，甚至偽造大陸官方「紅頭字文件」。該內容還直接公佈某間位於台灣的藝術公司是「反宣爪牙」，並且公布三名「水軍」操盤手個資、照片，劍指由台灣軍情局三處林姓中校情戰官專門與該公司負責人串連，對大陸開展反宣破壞等活動。

大國安部微信公眾號訊息首先指出，長期以來，民進黨為推行其「台獨」分裂圖謀，暗中豢養網路「水軍」，潛伏在境內外各類網絡社交平台，炮製虛假信息，散播「台獨」分裂謬論，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定，並且點名位於台灣一間藝術公司配合民進黨，對大陸開展反宣破壞活動。

大陸國安部指稱，徹查幕後黑手過程中發現，「境內外多個網路社交平台存在一批關聯性強的可疑網路『水軍』帳號，頻繁編造發佈虛假信息，散播『台獨』分裂謬論，煽動網民對立情緒，呈現內容相似、帳號聯動、煽動性強等特徵。」

經調查，相關帳號來自位於台灣某間藝術公司管理運營，該公司長期接受台灣軍情局指揮，對大陸開展反宣破壞活動。」並且曝光相關活動的「指揮官」和「操盤手」，甚至直指台灣軍情局涉入其中。

點名我軍情局三處林姓中校情戰官（化名林某菲），女，1989年11月21日生，直接指揮該藝術公司對大陸開展反宣破壞活動。另外，該藝術公司王姓負責人，男，1985年12月12日生，接受林姓中校指揮，多次提交反宣破壞活動方案和報告；該創藝術公司台南辦公室陳姓負責人，男，1990年8月31日生直接從事反宣破壞活動。

大陸國安部，這間藝術公司在民進黨指導之下，運營帳號矩陣，針對大陸策劃實施反宣破壞行動，在境內外網路社交平台上散步虛假信息、「台獨」分裂謬論，誤導境內外民眾認知、煽動分裂獨立思想。

大陸國安部表示，這間藝術公司不只歪曲史實與抗戰歷史，「針對南海局勢、台海局勢等熱點事件，偽造大陸『紅頭文件』，制謠傳謠，煽動網民對立情緒，擾亂社會正常秩序。」

大陸國安部強調，「台獨」是絕路，國家安全機關堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，將依據《反分裂國家法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

最後，大陸國安部「正告」民進黨當局，「豢養的網路『水軍』，互聯網絕非法外之地，務必認清形勢，放棄『台獨』幻想，拒當『台獨』炮灰，停止分裂國家的犯罪活動。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅
男「戴頭燈」陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場畫面曝
賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次
賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統
顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場藝人是她
賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　亞洲四小龍之首超越中國
全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

邱垂正：去年獲准定居台灣港澳人士創近10年新高

不拍雜誌了！　古裝男神「劉宇寧」親吐不捨原因…暖哭粉絲

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員　但估代碼已有30%為AI編寫

陸國安部公布3名台獨水軍個資　稱我軍情局操盤偽造「紅頭字文件」

婚禮當天衝出酒店墜河失聯！陸新郎「遺體卡河床上」被尋獲

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：看來不當狗解禁不了

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因：疑失溫、高原反應

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡　動用切割器才把頭拔出來

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

邱垂正：去年獲准定居台灣港澳人士創近10年新高

不拍雜誌了！　古裝男神「劉宇寧」親吐不捨原因…暖哭粉絲

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員　但估代碼已有30%為AI編寫

陸國安部公布3名台獨水軍個資　稱我軍情局操盤偽造「紅頭字文件」

婚禮當天衝出酒店墜河失聯！陸新郎「遺體卡河床上」被尋獲

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：看來不當狗解禁不了

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因：疑失溫、高原反應

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡　動用切割器才把頭拔出來

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男神愛上女總裁！丁一宇手滑熱戀照秒刪　網抓包「放閃女友視角」

60位家長傻眼！男師播片突跳「老司機片單通知」 緊張手一滑：點進去了

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部提8守則盼志工自我照顧

系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多

漁民想除草「淘寶買25公斤農藥」這下慘了　判刑6月再罰百萬　

邱垂正：去年獲准定居台灣港澳人士創近10年新高

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

【照片滿街貼】台南無照猴跑山撞死友！　肇事男遭「黑白傳單」公審

大陸熱門新聞

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

陸國安部又公布3名台獨水軍個資

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

婚禮當天墜河失聯！陸新郎遺體卡河床被尋獲

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：不當狗解禁不了

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

陸劇帶紅城市！《慶餘年》拍攝地門票銷量增125%

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

他夜困五台山遇「靈狐指路」？

更多熱門

相關新聞

陸官方點名「賴清德與台獨」撼樹蚍蜉

陸官方點名「賴清德與台獨」撼樹蚍蜉

總統賴清德日前接受美國廣播節目專訪指出「兩岸互不隸屬」的「新兩國論」，只稱大陸軍事演習破壞「印太」區域和平穩定，之後要提高台灣防務預算、與「民主陣營」共同對大陸發揮「威懾力量」。大陸國台辦發言人陳斌華今（8日）回應，統一必勝，「台獨」必亡，並且首次直接點名「賴清德與台獨」是撼樹蚍蜉，「終將被掃入歷史的垃圾堆。」

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

北京瞄準川普的交易性格　把「反對台獨」當作談判籌碼

北京瞄準川普的交易性格　把「反對台獨」當作談判籌碼

讀賣：北京希望美國宣布「不挺台獨」

讀賣：北京希望美國宣布「不挺台獨」

陸駐美大使：防止台獨分子把中美拖入衝突

陸駐美大使：防止台獨分子把中美拖入衝突

關鍵字：

大陸國安台獨水軍

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面