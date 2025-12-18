陸發現新礦物命名「金秀礦」　「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

▲大陸發現的新礦物中文正式命名「金秀礦」。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸自然資源部中國地質調查局17日對外公佈，廣西金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床中發現的新礦物，已通過國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會審議並正式獲批，中文命名為「金秀礦」。該礦物由鎳、鉍、硫、銻、砷等元素重新排列結晶而成，不僅補充地球礦物家族新成員，也為鎳鈷資源勘查、材料科學與新能源研究提供新的理論依據與研究方向。

《央視新聞》報導，自然資源部中國地質調查局17日消息指，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科研人員發現並申請的新礦物——鎳、鉍、銻、砷、硫化物獲得正式批准，中文名定為金秀礦。

金秀礦產自廣西金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床，該礦床屬於特富鎳鈷礦，鎳、鈷含量遠高於一般成礦標準。大陸地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室主任嚴加永表示，金秀礦是在早期含鎳礦物基礎上，經元素置換導致晶體結構重新排列，最終形成全新且結構穩定的礦物。

大陸地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室高級工程師湯賀軍則提到，金秀礦同時富含鎳、鈷、鉍等多種有價金屬，未來將重點研究其金屬提取可行性，以評估資源綜合利用的回收率與經濟效益，並建立作為找礦標誌礦物的理論模型，提升隱伏鎳鈷礦體的勘查效率。

相關科研人員指出，新礦物不僅是地質演化的「時間膠囊」，也為材料科學提供天然的結構藍圖。嚴加永強調，金秀礦獨特的原子排列方式，可能為實驗室合成高效、穩定或低成本的新型能源材料帶來啟發，有助於拓展人類對地球深部過程與物質世界的認識。