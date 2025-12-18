　
社會 社會焦點 保障人權

懲戒法院前院長提告拒認性騷女部屬　法官打臉：親筆書箋示愛為證

▲▼懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院懲戒法院前院長李伯道。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

司法院懲戒法院前院長李伯道對已婚女部屬熊抱撫背、寫信示愛，被司法院評議成立性騷擾，他提告要求撤銷評議結果，台北高等行政法院今（18日）判他敗訴，更揭露他以推薦被害人續任為條件，事後卻狡辯遭女方設局構陷等荒謬說詞，本案仍可上訴。

被害人前年（2023年）6月向司法院性騷擾申訴處理評議委員會申訴，指同年3月到4月間，遭李伯道7度性騷擾，先是3月16日，懲戒法院舉辦外宿活動，李酒後強摟她，接著同月25日、31日、同年4月6日與12日，李邀她到辦公室泡茶，趁無別人在場熊抱她、摸她手臂，還對她撫背頻說「妳好香」。

被害人指稱，期間於同年3月30日與31日，李伯道私訊傳送彼此與他人在法律座談會合照給她，聲稱「大家都很高興，有人還特別開心！」、「景色怡人，團隊更棒！」、「妳特別開心！」她一想到李先前對她的冒犯舉動，覺得李意有所指、很噁心。

促使被害人放棄隱忍、挺身揭發的導火線，是同年4月14日她向時任司法院秘書長林輝煌報告此事，卻被當成只是「私下抱怨」，李伯道同月17日更給她1封親筆書箋，寫著「突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝」、「還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了」等語。

被害人書面申訴前，李伯道搶先請長假，再稱病退休，同年5月8日生效，經媒體爆料此舉出於林輝煌授意，質疑林和司法院高層官官相護，涉吃案包庇李的劣跡、助他保住每月近20萬元退休金，監察院調查後彈劾李，彈劾文更揭露林是在同年4月21日，和李單獨面對面，用手機打字無聲對談下指令的離譜過程。

諷刺的是，林輝煌接替李伯道擔任懲戒法院院長至今。北高行今判決證實李伯道同意林輝煌的要求自行請辭，代表李自知理虧、息事寧人，避免產生更大負面效應，李還一度自信被害人「應該不會聲張吧，因為這樣會引來各方注意，她也會有壓力」。

司法院申評會調查認定李伯道本件7次行為屬實，且以推薦被害人續任原職為交換條件，2023年7月評議李男成立性騷擾。李不服，提告辯稱被害人沒當場拒絕、沒呼喊「院長不要這樣」，事後維持正常互動，向他報告公務，合照也沒刻意保持距離，或對他有迴避、畏懼神情。

李伯道聲稱被害人本案找來的證人，另案指控他涉及職場霸凌，他認為被害人與證人勾串虛偽事實、時間地點等證詞，故意構陷他，李要求撤銷成立性騷擾的評議結果。

北高行判決指出，性騷擾被害人並無典型或標準情緒反應，並非所有被害人都會及時反應、呼救或向親友詳細陳述所有被害情形，但本件李伯道親筆書箋，用語帶有男女情愫、逾越公務往來關係，已造成敵意性、脅迫性與冒犯性的工作環境，侵犯被害人的人格尊嚴。

判決指出，親筆書箋雖最後發生，卻足以證明李伯道確實向已婚被害人示愛及男女情愫意味，使被害人所稱其他性騷擾行為可信度大增，且被害人第1次遭李男酒後強摟，隨即向丈夫表示對李的行為很噁心，被害人也跟親近同事哭著訴苦、表示恐懼，有LINE對話紀錄為證。

法官指證人親身經歷被害人激動、哭泣與恐懼情緒，並有害怕、難過、噁心、不舒服等反應，足以做為被害人陳述的補強證據，被害人求助表示「我不敢拒絕是因為我好怕他報復我」，代表她事後壓抑自己，勉強維持與李伯道公務互動，無非出於自我保護的正常反應。

法官認定李伯道本案確實6度性騷擾，至於傳照片加上文字訊息令被害人感覺噁心、受冒犯一事，法官認為這部分未達示愛或男女情愫等性暗示程度，但無礙於申評會的評議結果，據此判李敗訴，可上訴，李的彈劾案仍在懲戒法院審理。

女友探監激吻！德囚犯隔天離奇身亡　解剖驚揭她「口對口運毒」
冬至陰陽轉換　命理師曝6大祕法
許允樂再婚被酸　限動發文！
連一鮑魚前董座「代簽報到」黑幕曝光　信義分局福德所幾乎全滅

司法院懲戒法院性騷擾職場霸凌熊抱李伯道

