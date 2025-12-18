陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

▲深圳一名16歲的「烤雞少年」小陳在陸網爆紅。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名來自深圳坂田的16歲「烤雞少年」小陳因單日最高可賣出200至300隻烤雞、現場排隊人潮絡繹不絕而在陸網爆紅。小陳不僅親自招呼顧客、分享創業歷程，也坦言創業背後源於家庭經濟壓力。隨著知名度提升，他仍堅持不漲價，並自豪已能每月補貼家用，成為不少人眼中的勵志代表。

《瀟湘晨報》報導，小陳的烤雞攤現在每天光臨的顧客有上千人，他還打算繼續招人，力爭讓烤雞半小時上桌，提升顧客的消費體驗。

小陳透露，現在一天能賣出去200至300隻烤雞，週末人流量更大，「現在缺人手的情況，烤一隻雞要等1-2個小時。過幾天增加人手，半個小時就可以等到烤雞了。」

小陳表示，自己能走紅不只靠味道，而是結合故事、產品與服務，阪田並不缺賣烤雞的攤位，但顧客之所以願意天天上門，「是因為先被人吸引，再被味道留下，最後靠服務成為回頭客。」

這套做生意的想法，來自一名在惠州經營7家店的潮汕師傅，對方低調不露面，卻在技術與店務上長期指導小陳。談到爆紅過程，小陳笑說，其實是被一名探店網紅「無意間拍火」，之後由哥哥協助拍片紀錄日常，兩人邊學邊做，並沒有專業團隊。

面對「黑粉」的質疑與早期常出現的負評，小陳選擇把批評當成「上課內容」，依照顧客意見改善服務與口味，逐步累積口碑。至於外界盛傳「日入過萬（人民幣，下同）」，小陳也主動澄清，那只是營業額，「目前聘有15名員工，扣除人事與食材成本後，每天實際收入約一千多元，但已足以每月固定匯款補貼家用，讓父母十分欣慰。

小陳提到，自己讀到初二便因家庭經濟狀況選擇輟學，家中共有8名孩子，農地收入有限，無力再支撐學費。儘管如此，他仍坦言，未來有機會一定想重返校園，也希望下一代不要再因經濟因素失去受教育的機會，「無論讀書或做事，關鍵都在於既然選擇了，就把事情做好。」