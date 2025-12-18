　
大陸 大陸焦點 特派現場

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

▲▼30歲中國健美冠軍王昆。（圖／香港01提供）

▲30歲中國健美冠軍王昆。（圖／香港01提供，下同）

圖、文／香港01

12月16日，多位來自安徽健美圈的網民透露，當地頗具知名度的健美冠軍王昆不幸離世，年僅30歲，他曾獲得中國CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠。安徽省健美運動協會人員證實人已離世，疑似心臟病原因。王昆生前好友透露，「王昆的追悼會另行通知。」

▲▼30歲中國健美冠軍王昆。（圖／香港01提供）

《大皖新聞》報道，有多位安徽網民稱健美運動員王昆去世，享年30歲，安徽省健美運動協會向內地記者透露，「該傳聞屬實，疑似是心臟出現了問題」。王昆生前經營的健身房正常營業，他的朋友稱，「後續會發佈追悼會相關信息」。

據了解，王昆是安徽合肥人，2015年，當時還在安徽省體育職業技術學院體育系讀大二的王昆，為在畢業求職中脫穎而出，第一次走進健身房。一個月暴漲的肌肉量讓他非常有成就感。

▲▼30歲中國健美冠軍王昆。（圖／香港01提供）

從此，他開啟長達十年的「苦行僧」生活，吃「乾淨」到極致的飲食（火鍋的清湯鍋涮肉蘸生抽），過年也只吃水煮雞胸。訓練強度逼近極限，大年三十的健身房迴響着他的喘息聲和鐵片撞擊聲，職業賽的肌肉維度與肌肉質量要求近乎苛刻，但他都堅持了下來。

▲▼30歲中國健美冠軍王昆。（圖／香港01提供）

他畢業後成為中國健美國家隊A隊主力。曾獲得中國CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠，在2022年泰國職業卡資格賽上，以亞洲人少有的古典健美形體斬獲IFBB PRO職業卡。

去世前，王昆還在籌備開新的健身房，鼓勵粉絲朋友們去他的Muscle factory（肌肉工廠）打卡。粉絲們聽到這個噩耗，紛紛到他的影片評論區悼念。大部分的粉絲表示，「王昆這個人就是太拼了，太努力了。」他的好友發聲稱，「王昆前幾天剛體檢完，聊起新健身房的器械佈局，王昆眼裏滿是勁兒。」

▲▼30歲中國健美冠軍王昆。（圖／香港01提供）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

