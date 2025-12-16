肌肉+圍裙！乙遊「戀與深空」挨批惡俗登熱搜　網狂酸：性別雙標

▲「戀與深空」更新新PV。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一款知名戀愛乙遊（女性向戀愛遊戲）「戀與深空」16日發布的角色夏以晝新PV陷入「惡俗」爭議，該內容因半裸圍裙造型與暗示情節，登上微博熱搜榜，引發玩家對遊戲尺度、性別雙標及分級制度的激烈討論。

據《封面新聞》報導，反對派質疑，場景失真（如光膀煮飯被油燙傷的合理性），批評「冷凍雞翅文學」式的廉價感，部分玩家稱互動設計「嬤力十足」、「冒犯女性」等等。還有人直呼，「支持整改，為啥戀愛遊戲一定要擦邊？」

▲「戀與深空」挨批惡俗畫面。（圖／翻攝自微博，上同）

不過多數人直批「戀與深空 惡俗」登上熱搜是性別雙標，認為遊戲明確標註18+，新PV中的吻痕、圍裙等設計，符合成人向戀愛遊戲的情感表達邏輯，屬「情侶私密場景的合理藝術呈現」。

玩家強調，「女性凝視」的正當性，反問「男性向遊戲女角色暴露未受同等批判」，並舉例12+遊戲《原神》角色「菈烏瑪著裝爭議」未上熱搜，相較男性向遊戲的「攻略式擦邊。

▲有網友認為，為何男性向戀愛遊戲擦邊就未上熱搜。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，遊戲實際為17+，符合分級規範，但反對者認為其「逼近18+下限，毒害未成年」。

相關貼文引起網友、玩家們極大的反彈，「隔壁原神12+的遊戲，露的也不少吧，怎麼還有一群人維護呢」、「這不就是18+嗎？惡俗在哪裡」、「要不先改改三次元擦邊呢，無論男女全抓進去教育」、「12+遊戲裡『清涼』就是神聖大姐姐，18+乙遊只穿圍裙就是惡俗」、「18+遊戲又不是8+，到底在要求改什麼」。

對此，戀與深空官方客服不到一日便做出回應，會將部分用戶的不滿反饋至製作組，社群媒體上的回饋，也及時傳達給相關工作人員。

▲官方客服回應。（圖／翻攝自微博）