大陸 大陸焦點 特派現場

辭任的「逆耳忠言」　海基會董座吳豊山：兩岸兵戎相向是火車對撞

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山18日宣布辭任，他在致詞時特別提到，自己希望在海基會留下三段談話紀錄，其中一段被他形容為「苦口良藥、逆耳忠言」，他強調，「兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。」

吳豊山當天下午最後一次主持海基會董監事聯席會議，他表示，上周總統賴清德約見，徵詢他對海基會人士的意見，「社會上都說，下台的背影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，當場欣然同意讓賢，工作到12月31日下午，下台一鞠躬。」

他提到，自己即將卸任，在海基會服務13個月不可能無感，因此，今天決定在海基會留下三段談話紀錄。

第一段，他指出，中華民國憲法制定時以大中國為實施範圍，但行憲第四年，兩岸就分立分治。我方修廢「動員戡亂時期臨時條款」後，個人認為內戰遺緒早應隨風而逝。

他說，中華民國現行憲法一半要點在「增修條文」。其中雖有「因應統一前」字眼，「唯據本人確知，那是修憲時各方勢力折衝的產物，意謂在兩岸已發展出不同政治體制的狀況下，共識以『維持分立現狀』作為我國兩岸政策的主軸。」

▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

第二段，吳豊山提到，自古以來，台灣治權多變，這是歷史的事實。台灣由於位處國際航道要衝，所以包括海盜、浪人、亡命者以及列強的各方勢力不斷覬覦，這是歷史的事實。近代多份國際宣言、公告、和約、決議，直接或間接涉及台灣，其中意涵，各方各自解讀，這也是歷史的事實。但最重要的事實是：今天台灣由2340多萬台灣人民「實質佔居，有效管治」，國家體制完整，主權獨立，經濟發達，政治民主。聯合國總部沒有中華民國國旗，可是全球有130個國家樂意與台灣彼此免簽，相互優惠。

他認為，中國曾經備受列強欺凌，如今追求民族復興，應被理解，但兩岸關係是另一事體。中華人民共和國統治階層，不能易地而處，不願翻頁歷史，不肯面對真實，以致於採取了不崇尚仁道的不正確態度對待活生生的中華民國台灣，造成了本來可以避免的諸多遺憾。

▲▼上萬陸配要交「除籍證明」　海基會增派櫃檯人力、加開專線。（圖／記者蔡紹堅攝）

最後一段被吳豊山形容為「苦口良藥、逆耳忠言」，他說，亙古以來，戰爭一直是人類最可怕的夢魘。戰爭意謂血流成河、斷垣殘壁、妻離子散、家破人亡、文明倒退；所以戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。

他強調，兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

他說，「本人一度作為中華民國一個非官方兩岸和平、交流、對話機構的代表人，放眼兩岸蒼生身家性命和人類前程，今天在卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知『和睦』才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。」

他還說，總結一句話，30幾年來，他始終堅信，「只要站上歷史的制高點，並且痌瘝在抱，就能一眼看出，讓上一代人的恩怨情仇回歸塵土，然後，和平至上、兩岸整合、兄弟分立、互利互惠、共存共榮，才是兩岸之間唯一光明大道。」

賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平

