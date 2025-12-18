　
大陸 大陸焦點 特派現場

女穿「光腿神器」竟送急診！胸悶呼吸困難真相曝光　專家警告

▲▼女孩穿緊身「光腿神器」數小時後，出現胸悶、呼吸困難及腿部麻痺，最後送醫急診。（圖／翻攝自微博／新黄河）

▲女孩穿緊身「光腿神器」數小時後，出現胸悶、呼吸困難及腿部麻痺，最後送醫急診。（圖／翻攝自微博／新黃河）

記者董美琪／綜合報導

近期天氣轉冷，不少女性為了兼顧保暖與愛美，選擇穿著俗稱「光腿神器」的緊身內搭褲襪，不過卻傳出健康警訊。大陸有網友因長時間穿著過於貼身的光腿神器，出現身體不適，最後甚至被送進急診室。

根據大陸媒體《新黃河》報導，當事人小張表示，當天為了參加重要場合，特別挑選加厚款光腿神器，從下午一路穿到晚上。起初僅感覺腿部有緊繃感，沒想到時間一久，逐漸出現胸口不適、呼吸困難，雙腿也開始發麻，情況惡化後，在家人陪同下前往醫院就醫。

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，不少人留言分享自身經驗，有人表示曾因穿著過緊的打底褲搭乘長途交通工具，下車時雙腳明顯腫脹，也有人提到，冬天穿光腿神器一整天，晚上脫下後腿部留下深深壓痕，久久未退。

對此，大陸中醫養生專家郝麗華指出，市面上部分光腿神器為了達到修飾效果，設計上過度貼身，長時間穿著恐壓迫腿部經絡、血管與淋巴系統，影響血液循環與代謝功能，容易出現酸脹、麻木等不適症狀。

郝麗華也提醒，若布料透氣性不佳，加上局部悶熱潮濕，還可能增加皮膚發炎或感染風險，建議民眾選購時避免尺寸過小，穿著時間不宜過長，一旦出現不適症狀，應立即更換或就醫評估，切勿勉強忍耐。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

才閃辭6天...李明峯驚傳血濺摩鐵　急送醫
《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面
台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

