地方 地方焦點

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署為瞭解社會勞動制度之執行情形，並關懷勞動人實際工作狀況，17日前往竹山鎮，實地走訪南投縣木屐寮生態文化協會、竹山鎮延正社區發展協會及紫南宮等三處社會勞動機構，深入瞭解社會勞動業務推動情形。

南投地檢署檢察長郭景東當天在南投縣榮觀協進會乃守志理事長陪同下，率同蕭振彥書記官長、許玄宗主任觀護人等人，前往竹山地區視察社會勞動機構；其中木屐寮生態文化協會長期認養木屐寮滯洪池園區，自民國112年起經該署聘任為社會勞動機構，目前由社會勞動人協助園區環境維護工作，尤其是雜草清除等日常勞務，現派駐的1名勞動人原從事裝潢相關工作，經理事長指導學習園區除草與維護技巧，不僅完成勞務，也增進實務技能。

竹山鎮延正社區發展協會則長期投入社區營造，致力於關懷長者及推動地方產業發展，自101年起獲聘任為社會勞動及義務勞務機構，長期指派社會勞動人協助社區進行環境清潔、除草等工作，與居民攜手打造整潔宜居的社區環境；宗教觀光勝地紫南宮目前也配置8名社會勞動人，協助環境整理等工作，主委莊秋安對地檢署提供人力支援表達誠摯感謝，並表示社會勞動制度兼具教育、復歸及公益多重效益，值得持續推廣。

郭景東特別提醒各社會勞動機構與督導人員，於執行勞動時務必落實安全防護措施，並應適才適所，讓社會勞動人發揮所長，避免標籤化，如遇勞動人有違規或行為不當情形也可隨時向該署反映，以利即時處理；郭景東也親自與在場社會勞動人面對面交流關懷，並針對近期詐騙案件頻傳，提醒切勿販賣或出借金融帳戶，並期勉透過勞務付出，反省過往、培養守法觀念，不僅免於入監執行，更能回饋社區、創造社會價值。

有「教育界的奧斯卡獎」之譽的「校長領導卓越獎暨教學卓越獎」得主揭曉，南投縣由鯉魚國小獲全國教學卓越獎國小組金質獎、社寮國中榮獲全國教學卓越獎國中組金質獎，另前國立南投高中校長傅國樑及秀林國小校長楊清豐獲校長領導卓越獎，創下該縣歷年來最佳成績。

關鍵字：

竹山鎮社勞機構社會勞動人紫南宮

