曾調查信義鄉國土占用案提糾正　監委浦忠成、林文程12／22受理陳情

▲監察委員浦忠成（右起）、林文程。（圖／翻攝「監察院」官方網站）

記者高堂堯／南投報導

監察院114年度地方機關巡察第7組委員浦忠成、林文程暨巡察秘書一行人，將於12月22日至23日至南投縣巡察，並將於22日（星期一）下午1點30分至2點20分，將於南投縣政府一樓大廳受理民眾陳情，傾聽地方聲音，協助釐清並反映民眾關心事項。

浦忠成、林文程先前曾針對南投縣信義鄉國有土地糾紛進行調查：南投縣信義鄉沙里仙段198地號國有原住民保留地位處第1級環境敏感地區-水庫集水區範圍，且為山坡地保育區之農牧用地，依法不得建築使用，但宇宙萬聖宮自79年開始違規占用該地興建寺廟，並持續擴建香爐、廟宇、廣場、樓梯，占用國土面積達1648平方公尺。

該案經浦忠成、林文程、范巽綠3名監委提出調查報告，認定南投縣政府輕忽且未能令其停止使用、依法拆除違章建築，嚴重影響國土保育與公共安全，另信義鄉公所也未落實國有原住民保留地清查管理工作，肇致沙里仙段184-1地號國有原住民保留地遭反覆占用，明顯未善盡職責，嚴重損及國產權益、影響原住民行政健全發展，皆有怠失；監院內政及族群委員會即於10月21日決議通過提案，糾正南投縣府與信義鄉公所，並促請行政院協助所屬建構完善的原住民保留地違規查處體系，以確保原住民生計及健全原住民行政。

縣政府提醒，有陳情需求的民眾，即日起請於上班時間內，向縣府服務中心辦理事前登記，並備妥相關陳訴資料，登記電話為049-2222000 或 049-2222106 轉 2131、2132，當日陳情將依登記先後順序進行。