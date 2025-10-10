快訊／韓國瑜開金嗓唱《國恩家慶》 向鏟子超人、中南部救災朋友致意

▲韓國瑜雙十國慶大會致詞唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮光復鄉遭馬太鞍溪上游堰塞湖溢流的泥流掩蓋，死傷慘重，諸多民眾自發性到場協助救災，被譽為「鏟子超人」。國慶大會主席、立法院長韓國瑜今（10日）在國慶大典上唱起歌手費玉清的《國恩家慶》，並說他重新唱起這首歌，腦海裡首先浮出鏟子超人們；他要向每位出錢出力，出手馳援最近受災嚴重的中南部與花蓮光復鄉的朋友們致上最高的敬意，認為他們就是「齊奮起、齊奮起、復我河山、救我同胞」的最佳寫照。

雙十國慶大典約上午8時50分許在總統府前廣場登場，由韓國瑜擔任大會主席。韓國瑜致詞表示，他很榮幸再次站在這片青天白日之下，與各位親愛的國人同胞、父老兄弟姊妹、尊敬的友邦嘉賓，及身在世界各地依然心繫中華民國的華僑同胞們，一起歡慶中華民國第114歲的生日，「讓我們先一起大聲地祝福我們熱愛的中華民國，風調雨順、國泰民安、生日快樂」。

在介紹完總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統陳水扁、蔡英文等數名與會來賓後，韓國瑜提到自己年輕時費玉清的《國恩家慶》常在雙十國慶上傳唱。接著，韓國瑜突然唱起「晴空萬里，大地含笑，歡樂歌聲響徹雲霄，多少人流血流汗，大家才有今朝」，這些都是為了最後一句，「家家歡慶，樂陶陶」。

韓國瑜表示，今天他重新唱起這首歌，腦海裡首先浮出的畫面不是眼前這一片旗海飄揚，而是最近通往花蓮的公路與車站上那一波又一波的人海，提著工具、拎著袋子、放下一切、奔赴現場的鏟子超人們，在此，他再次向每一位出錢出力，出手馳援最近受災嚴重的中南部與花蓮光復鄉的朋友們致上最高的敬意，各位就是「齊奮起、齊奮起、復我河山、救我同胞」的最佳寫照。