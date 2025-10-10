點名光電破壞、大罷免撕裂　韓國瑜：這些隱形堰塞湖需改造成護國神山

▲韓國瑜於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

今（10日）是114年國慶日，立法院長韓國瑜在國慶大典上細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會等，並表示，「迎來114年生日的中華民國，比我們想像中還要處境艱難」，需要在最快的時間內將這些「隱形堰塞湖」改造成一座座護國神山。韓國瑜也說，不能讓台海發生戰爭，也不能繼續放任黨派之間永無休止的惡鬥，也希望對美關稅談判能順利，這三座隱形堰塞湖，期待能夠透過更進一步的國會改革、政黨間可能的合作，為國人謀求政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府。

韓國瑜10日擔任114年國慶大典大會主席。在致詞時，韓國瑜表示，這是一個值得所有台灣人銘記在心的日子，每年此時，雙十國慶的旗海飄揚裡，提醒著2300萬同胞，「我們台灣在中華民國的保護之下，歷經了多少風雲詭譎的危機與轉折，才守住這一方天空海闊的自由聖地，過去六十年來，台澎金馬人民沒有經歷過戰火、饑荒與貧困，正是中華民國這面青天白日滿地紅的國旗加上所有同胞團結一心，形成一道隔絕各種困難的金盾，保障了我們將近七十年的安定與繁榮」。

韓國瑜說，不只是揚名國際的台積電、佛光山、慈濟；不只是深耕奉獻的基督教會、天主教會；不只是運動場上全力每位拚搏的運動選手們、不只是隨時以命拚搏的國軍弟兄，而是每一位愛國愛家的國人，每一位人在天涯海角、卻永遠心繫中華民國的同胞，都是守護這片聖地的一股能量。

接著，韓國瑜唱起歌手費玉清的《國恩家慶》，並表示，他今天重新唱起這首歌，腦海裡浮出的畫面是最近通往花蓮的公路與車站上那一波又一波的人海，提著工具、拎著袋子、放下一切、奔赴現場的鏟子超人們，在此，他向每一位出錢出力，出手馳援最近受災嚴重的中南部與花蓮光復鄉的朋友們致上最高的敬意，各位就是這首《國恩家慶》歌詞寫的「齊奮起、齊奮起、復我河山、救我同胞」最佳寫照。

韓國瑜說，然而，「我們也要反省」，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下仍處在艱難困苦的重建，股市漲破2萬6點，但大量勞工月薪不到3萬1000元，高達120萬人，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來。

韓國瑜指出，「以上所以這些無形壓力，是我們看不見，但身為政領袖、政治菁英，要了解這些隱形堰塞湖」，一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。因此，「迎來114年生日的中華民國，比我們想像中還要處境艱難。我們必須用最快時間內將這些隱形的，極具威脅性的堰塞湖改造成一座座護國神山」。

韓國瑜表示，我從小拜觀音跟媽祖，虔誠佛教徒跟道教徒，每次到廟拜拜，都看到廟門「國泰民安、風調雨順」八個字，拜幾十年後，有一天他突然反省覺悟，原來中華文化宗教哲學充滿智慧，老祖宗早用智慧告訴我們，「風調雨順看老天爺，老天、國泰民安靠自己」，一個國家社會所有人民能否平安幸福快樂，天負責50％責任，人也要負50％責任。

韓國瑜說，因此看看風雨飄搖、內憂外患、披荊斬棘到推翻滿清到建設台灣，114年來一代又一代的祖祖輩輩，如同一代又一代趕往花蓮的鏟子超人，勤勤懇懇、修修補補，突破重重限制、克服各種挑戰，再加上幾十年來你、我、他，大家共同努力，加上百工百業、士農工商，才造就了今天國泰民安的寶島台灣，而為了守護寶島台灣的國泰民安，除了飲水思源、努力奮起，更永遠不能忘記居安思危。

韓國瑜說，親愛國人同胞，「在追求民主自由的道路上，我們絕對不能讓台海發生戰爭」，也不能繼續放任黨派之間永無休止的惡鬥，也希望對美關稅談判能順利，這三座隱形堰塞湖再再影響台灣的未來，他期待能夠透過更進一步的國會改革、政黨間可能的合作，為2300萬國人同胞謀求一個政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府，也期待在各位鏟子超人的相助與監督之下，大家一起齊心努力剷除、排除這三座隱形、威脅台灣的堰塞湖，只有在這一刻，才能唱出「家歡慶樂陶陶」。

韓國瑜表示，在這個值得紀念的日子裡，他想對國內的2300萬民眾好友致上誠摯的謝意，也感謝五湖四海的僑胞朋友們，「你們都是我們中華民國最親的親人，在青天白日滿地紅的旗幟之下，我們血脈相連、心手相連」，歡迎各位多回自己娘家看看，中華民國隨時歡迎你（妳）。

致詞最後，韓國瑜表示，再次勉勵4句話，「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶。」再次跟所有好友一起祝福中華民國國運昌隆、天佑中華民國、天佑台灣同胞跟海內外所有好友，中華民國，生日快樂。