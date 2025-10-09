　
社會 社會焦點 保障人權

被控設局害背債1.6億逼死女代書！　鳳山宮廟姊妹花遭拘提到案

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟主持人姊妹詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市一名孫姓女代書10月1日輕生，她的女兒出面控訴，母親遭鳳山「紫靈宮」孫姓主持人姊妹聯手房產代銷業者詐騙1.6億元，被債務逼垮才走上絕路。高雄警方今日（9日）下午拘提孫姓姊妹及其子到案，調查釐清案件真相。

56歲孫姓女代書的女兒在律師的陪同下，8日上午在母親的靈堂前召開記者會，表示自己母親在1日輕生，而母親留下的遺物當中有兩本筆記本，其中一本封面還寫「要上新聞」。

家屬認為，母親是因為被鳳山某家宮廟聯手一名代銷公司業者合作，騙走了1.6億元，才會選擇輕生，而母親被騙走的錢，還是母親與40多名親友一起集資。

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲記者會之後，這家被指控的宮廟就被人撒冥紙，目前警方正在追查涉案人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫姓死者的女兒說對方的手法，就是用感情以及家庭不順為藉口，要用投資幫兒女增福報，母親找來40多位親友來投資，結果對方沒有按月還款，導致母親被人追債，造成貸款、賣車，房子被法拍，最後母親受不了選擇輕生。

整起案件在今年7月7日曾經向鼓山分局報案，控告宮廟詐騙，警方今日下午陸續拘提宮廟主持人孫姓姊妹及孫姓妹妹的兒子到案，目前全案仍在偵辦釐清真相當中。

至於被指控的紫靈宮宮主、冠英時計公司總經理黃進步出面表示，一切都是信徒的借貸關係，再說就提告妨害名譽。廟方也委任「頴倫律師事務所」發出聲明稿澄清。律師洪紹穎表示，廟方一直秉持誠信態度服務所有信徒，絕無任何不當行為。

廟方聲明強調，孫姓女代書與吳姓代銷之間的金錢往來，屬兩人私下借貸行為，與廟方無關。孫女兒所提的借貸金額與文件，律師均未發現涉及宮廟或其他宮廟信徒的證據。孫姓女代書在生前確有向親友借貸，並非因宮廟勸誘所致。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

高雄女代書宮廟詐騙自殺詐騙案

