偷看女同事手機驚見「裸露私密片」想傳回手機被抓包　他下場慘了

▲私密照示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男子「阿強」（化名）因擅自輸入女同事「小芸」（化名）手機密碼，試圖複製其私人性影像，遭法院依妨害性隱私及不實性影像罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

根據判決書，事件發生於2024年5月17日下午，高雄市鼓山區某辦公室內。「阿強」趁「小芸」離開座位如廁時，利用事先獲得的手機密碼，未經同意進入「小芸」的手機，並翻查相簿。在發現對方存有裸露性影像後，「阿強」竟想用LINE將影片傳到自己的手機，但在傳送過程中，因「小芸」突然回座，「阿強」只好中途停止，未能成功複製。

事後，「小芸」察覺異狀，報警處理，警方循線調查，查明整起過程。判決書中也引用「小芸」的證述，「我發現手機被動過，檢查後發現LINE有傳送性影片的紀錄，感到非常恐懼和被侵犯，所以立刻報警處理。」

法院審酌「阿強」為成年人，與「小芸」有同事關係，卻為滿足個人好奇心無故侵入他人手機，並企圖重製性影像，導致被害人精神受創。考量「阿強」犯後坦承犯行，雖有意願調解但被害人拒絕，且其素行尚可、家庭狀況普通，最終判決有期徒刑4個月，可折算為罰金。判決書明列，若不服判決，當事人可於收到判決書20日內提出上訴。