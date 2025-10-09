周年慶登場！Global Mall飲品買1送1候車開喝　漢神巨蛋衝27.7億

▲漢神巨蛋今年周年慶喊出27.7億元目標。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

穩坐高雄百貨龍頭的漢神巨蛋，去年砸重金對B1美食街進行大改裝，業績大有斬獲，但出國熱潮不退，也讓業者哀嘆「很辛苦」，搶在週年慶到來前引進獨家亮點品牌，盼能助攻業績。Global Mall新左營車站周年慶則在今（9）日登場，雙十連假期間推出各式餐飲買一送一，滿足旅客候車需求。

漢神巨蛋週年慶造勢，公布今年總目標是27.7億元，相對去年業績目標僅有微幅成長。漢神總部協理袁永慧表示，疫後出國人潮多，也因此今年百貨業特別辛苦，希望能達到第一階段27.7億目標，並朝28.2億邁進。

百貨近期也特別引進瑞典時裝「Acne Studios」、南部獨家的韓國潮流品牌「Matin Kim」、紐約時裝「THOM BROWNE」，另有韓國連鎖釜飯「三色三味」、以及乾杯集團旗下「黑毛屋」，盼透過餐飲帶動消費業績。

▲漢神巨蛋周年慶攜手迪士尼推出「cats & dogs 毛孩萌寵派對」周邊。（圖／記者許宥孺攝）



漢神巨蛋週年慶將於10月16日至11月11日盛大登場，今年總抽獎大手筆祭出市價40萬元美國加州迪士尼樂園2日門票，加上台美來回機票，1人中獎4人同行，有機會一圓夢迪士尼樂園之旅。

消費者期待的來店禮部分，今年漢神巨蛋攜手迪士尼授權推出全台限定的「cats & dogs 毛孩萌寵派對」，包含出遊派對旅行三件組、喵汪隨行晴雨摺疊傘、萌寵辦公好友滑鼠墊，以及懶懶窩毛絨絨午睡毯，預計將掀起一波兌換熱潮。

▲Global Mall新左營車站周年慶今日開跑，眾多餐飲品牌推出買一送一。（圖／記者許宥孺攝）



另一方面，Global Mall新左營車站20週年慶在今（9）日正式開跑，首波檔期持續至22日，除當日消費滿2000元贈200元電子商品禮券，消費刷GMpay滿2000元再贈100元電子商品禮券，加上聯名卡優勢加成，回饋率最高達25%。

開檔首五日也恰逢雙十連續假期， Global Mall新左營車站也祭出天天享美食優惠，飲品樺達奶茶、鮮茶道、路易莎等，周氏蝦捲、家常飯朴老師推出限量買一送一活動，滿足旅客候車時各式餐食需求。

▲Global Mall今年攜手Hello Kitty推出實用會員禮。（圖／記者許宥孺攝）



會員禮部分，Global Mall 攜手全球人氣可愛代表Hello Kitty推出一系列生活實用小物，包含保溫杯、陶瓷碗盤、方形碟、束口袋等，消費滿額或扣點即可兌換，將粉萌Kitty帶回家。