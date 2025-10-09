　
    • 　
>
政治

2025國民黨黨主席選舉　桃園挺「鄭」動作大

▲2025國民黨黨主席選舉，桃園挺「鄭」動作大

▲鄭麗文由市議員林政賢（左二）等人陪同拜訪楊敏盛（右二）。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨黨主席選舉將在10月18日舉行黨員投票改選，參選人鄭麗文連日來，頻頻拜訪桃園黨內核心人士，前市黨部主委楊敏盛、桃園市中央軍事院校校友會理事長李東成、網紅市議員詹江村等人紛紛公開表態支持。據悉，在桃園方政壇具重要影響力的桃園市議會議長邱奕勝，亦將在關鍵時刻公開挺鄭，使鄭後勢看漲。

據指出，國民黨2025黨主席選舉，正面對台灣政壇動盪、人民對民主信心下滑的關鍵時刻，使得這次選舉不僅是黨內領導權的爭奪，更是國民黨未來路線與策略方向的重大轉捩點。因此，這場選戰受到海內外關注。

國民黨桃園市黨部前主委楊敏盛表示，日前鄭麗文由市議會國民黨團總召、市議員林政賢等人陪同前來拜訪，他答應全力相挺，將來帶領有志一同的國人，穩定台海，為兩岸和平發展創造條件，保障島上2300萬同胞安和樂利。

▲2025國民黨黨主席選舉，桃園挺「鄭」動作大

▲詹江村公開表態挺鄭麗文。（圖／擷取自詹江村臉書）

有「村長」稱號的網紅市議員詹江村臉書Po文指出，他支持鄭麗文有下列因素：黨需要一位：(1)能夠突破雙北以外的黨主席；(2)能夠突破深藍同溫層的黨主席；(3)能夠說服年輕人的黨主席；(4)能夠讓婦女重新信任的黨主席；

(5)能夠獲得中南部土味卻又不失質感，草根卻又不粗俗的黨主席；(6)敢於大聲說出，我是中國人的黨主席。

詹江村說，在大罷免時期，南征北伐幫助國民黨同志宣講的時候，他跟鄭麗文同台助講，台上的她，是少數國民黨能獲得台下如雷掌聲，獲得認同的宣講者。他相信未來，國民黨讓她領導，一定能有一番新的氣象，我願意給她一次機會。也拜託村民們，能夠相信村長的觀察力。

桃園市中央軍事院校校友會理事長李東成則表示，挺鄭是她「戰鬥、戰力強；具正向的力量」。

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

桃園市議會第3屆第6次定期大會7日起正式開議，迄12月11日。議長邱奕勝於開議首日表示，本次定期會重點將聚焦於審查115年度總預算案，歲出編列高達1,780.4億元，創歷年新高，議會將秉持嚴謹態度，也請議員同仁依各區需求給予市府最好的建議，嚴謹把關為市民守護每一分公帑的合理運用。

