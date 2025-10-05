捷克川普贏了！前總理巴比斯強勢回歸　中歐3國「挺俄陣線」成形

▲擁有「捷克川普」之稱的前總理巴比斯（Andrej Babis）領導政黨「不滿公民行動黨」大勝。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

捷克國會大選結果4日出爐，擁有「捷克川普」之稱的前總理巴比斯（Andrej Babis）領導政黨「不滿公民行動黨」（ANO）以將近35%選票大勝，不但是歐洲又一名民粹主義領袖捲土重來，也可能讓捷克的挺烏立場改變，轉而向親俄的匈牙利及斯洛伐克靠攏。

《美聯社》等外媒報導，巴比斯領導的ANO大獲全勝，以34.7%得票率擊敗現任總理費亞拉（Petr Fiala）保守派聯盟的23.2%，預估在眾議院200席之中拿下80席，同時宣布打算組建單一政黨政府，將與另2個右翼政黨展開談判，尋求對其支持。

費亞拉政府近年面臨困境包括能源危機與通膨飛漲等，而巴比斯領導的反對派為此責怪政府，並且誓言取消援烏經費及政府養老金改革。

巴比斯形容這不僅是歷史性成功，也是自己政治生涯的巔峰，承諾讓捷克成為歐盟最宜居國家。他重申捷克的歐盟與北約成員身分不可動搖，但對於烏克蘭軍援倡議表達不同觀點。

外界分析，這場勝利讓巴比斯加入匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）共同形成的「親俄陣線」。自戰爭爆發以來，捷克一直是基輔的堅定支持者，但後兩國拒絕對烏克蘭提供軍援，持續進口俄羅斯石油，並且反對歐盟對俄制裁。