桃園市議會定期會開議　邱奕勝：115年度總預算1780.4億創新高

▲桃園市議會議長邱奕勝主持定期會開議。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第3屆第6次定期大會7日起正式開議，迄12月11日。議長邱奕勝於開議首日表示，本次定期會重點將聚焦於審查115年度總預算案，歲出編列高達1,780.4億元，創歷年新高，議會將秉持嚴謹態度，也請議員同仁依各區需求給予市府最好的建議，嚴謹把關為市民守護每一分公帑的合理運用。

邱議長首先感謝張善政市長在9月23日花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害發生時，第一時間即組成「桃園隊」前往支援救災與復原，展現桃園人團結互助的精神。

同時也提醒市府團隊，在會後儘速前往慰問因救災不幸受到感染而過世的蘆竹鄉親—「挖土機超人」林鴻森先生家屬，給予最實質的關懷與協助。

針對本次會期重點，邱議長指出，桃園正處於關鍵發展階段，議會與市府唯有持續攜手合作，才能讓施政更符合市民期待。他期盼議員同仁在預算審查及各項市政議題討論中，能提出具體建議，凝聚共識，共同為桃園的未來努力，打造宜居、進步、永續的幸福城市。

桃園市議會指出，本次定期會自即日起至12月11日止，期間將有各局處的工作報告及議員質詢，並審議明年桃園市總預算，歡迎市民朋友透過「桃園市議會議事轉播」線上收看會議實況，一起見證議會監督市政、守護民意的過程。