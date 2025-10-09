新北騎警隊再登國慶舞台　侯友宜慰勉展現城市榮耀

▲新北市政府警察局騎警隊將參加2025年國慶日表演遊行，特別精選8匹駿馬與18位騎警同仁，擔任「英雄車隊」前導任務。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局騎警隊睽違20年，再度受邀參加「2025年國慶日表演遊行」。本次活動特別精選8匹駿馬與18位騎警同仁，擔任「英雄車隊」前導任務。遊行當日，騎警們將身著專屬亮麗服裝，馬匹經過精心訓練與裝飾，性情穩定、步伐穩健，展現出最佳默契與英姿風采，預料將成為國慶遊行中最吸睛的焦點之一。

國慶日前夕（9日），新北市長侯友宜特地前往慰勞騎警隊，感謝同仁代表新北市參與國家慶典，展現城市形象與警察專業。侯市長親自致贈運動飲料，關心隊員訓練情形，並表示感謝所有騎警在烈陽與風雨中堅持訓練、全力以赴，為明日登場的演出做好萬全準備，在國慶舞台上展現新北的榮耀與驕傲。

▲侯友宜於9日國慶日前夕前往慰勞騎警隊同仁。

侯友宜指出，新北市警察局騎警隊成立於2003年，是全國首支成立的騎警隊，早在94年國慶日便曾受邀參與國慶遊行。此次時隔20年再度登上國家舞台，不僅象徵中央對新北騎警專業形象的肯定，也讓全體隊員倍感榮耀。

長年以來，騎警隊已成為新北市的重要形象代表，積極參與各項市政活動與公益行動。統計至今年9月底，騎警隊已執行包含雙北世壯運、全國漁民節、金山甘藷季、新北市兒童藝術節等在內的公益及犯罪預防宣導活動共46場次，持續以行動行銷市政、推廣治安觀念，展現城市活力與國際能見度。

▲新北市政府警察局騎警隊睽違20年，再度受邀參加2025年國慶日表演遊行。