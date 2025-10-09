　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

▲▼ 蔣萬安施政報告與質詢及答覆-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

普發現金引發熱議，中央1萬元還沒發，台北市議會昨日下午開議，民進黨黨團提案，呼籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民」精神，普發現金，每1市民約可分得2萬1000元，國民黨團也有共識，下周將提藍營版本，但金額還未確定。台北市長蔣萬安今（9日）受訪表示，台北市統籌分配稅款增加，但仍有許多重大建設需要投入經費，將考量整體的財政狀況再來研議。

蔣萬安今天赴台北市議會施政報告前被媒體堵訪問及此事時表示，雖說此次台北市統籌分配稅款增加逾新台幣400億元，但是中央右手給、左手扣，讓北市捷運建設經費補助少了650億元。他說，台北市還有正在推動的校舍改建、市場改建等重大建設都需要投入經費，總共逾4800億元，所以必須考量整體的財政狀況及財政紀律原則再來研議。

▲▼ 蔣萬安施政報告與質詢及答覆-民進黨團。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議會黨團包圍蔣萬安要求還稅於民。（圖／記者黃克翔攝）

民進黨團提案，立法院正審議「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，市府應響應立院要求中央發放每人1萬元，另發放2.1萬元，強化市民消費韌性、擴大內需，落實超徵就還稅於民的立法精神。

提案昨天經台北市議會大會討論後，因國民黨議員有意見，遭暫擱。台北市財政局發言人張雅惠表示，尊重議會討論，持續向議會溝通。

10/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

台北市普發現金蔣萬安民進黨國民黨

