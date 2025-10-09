　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍主席戰獲商總理事長許舒博支持　鄭麗文：努力幫大家把餅做大

▲鄭麗文(中)獲商總理事長許舒博(右)支持。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席改選，鄭麗文(中)獲商總理事長許舒博(右)支持。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨18日將改選黨主席，中華民國全國商業總會理事長許舒博今（9日）表示希望候選人鄭麗文能脫穎而出，許也呼籲國民黨不要網內互打，因為即便打贏，「王也破掉了」，沒有意義。鄭麗文則說，國民黨一定要扮演拚和平跟經濟角色，她希望未來能跟商總完全暢通溝通，幫大家把餅做大，重拾對台灣投資信心。

鄭麗文9日下午到全國商業總會拜會許舒博，但其實2人在本月2日已一同公開受訪。許舒博說，這不是算鄭麗文第二次拜會他，因為上次是理事長的座談會，而鄭來拜訪，這次主要是鄭拜訪商業總會，彼此對當前經濟問題跟國際局勢交換意見，他認為尤其要對產業界心聲更加了解，才能做出真正好的政策給產業界面對國際挑戰。

許舒博說，他向鄭麗文強調不管是執政或在野，政黨都要聽產業界意見，因為台灣商人最了解怎樣跟國際接軌或打國際市場，而不是政府關起門來制定很多政策，所以假使鄭有機會成為黨主席，一定要廣聽產業界意見，然後成為國家政策，一起來向國際市場來努力。

媒體追問，這是否代表支持鄭麗文？許舒博表示，希望她有機會脫穎而出，更希望她當黨主席後，要把國民黨提出很多好的政策讓全民買單、讓全民也能認同。

鄭麗文說，她不斷重申國民黨要扮演起拼經濟角色，也希望把台灣政治帶回到政黨良性競爭，尤其在現在艱困危機時刻，身為百年大黨一定要讓企業安心、放心。第一、要拼和平，才能吸引全世界資金投資台灣，同時全世界市場，包括對岸市場都是台灣產業發展重要機遇。

鄭麗文也說，另外要拚經濟，如許舒博強調，國民黨一定要做產業跟企業最重要後盾，必須積極協助解決困難，且在立法如何對外更大開放，對內更加鬆綁，讓產業競爭力更加爆發出來；所以她希望未來能跟商總完全暢通溝通，這是她當黨主席努力方向，幫大家把餅做大，重拾對台灣投資信心。

許舒博也強調，他是國民黨出身黨員，看過去黨的起起伏伏，只有一點，期盼所有黨主席選舉是把政見、理念、理想充分闡述給國人跟黨員知道，不要網內互打，因為即便打贏，「王也破掉了」，沒有意義。

