輝達卡關蔣萬安被電慘　何孟樺酸招商渣男：別嫌中央又要靠中央

輝達屬意北士科的T17、T18基地，設置海外總部，但目前用地取得卻陷僵局。台北市長蔣萬安今（9日）赴市議會報告時，遭多名議員連番砲轟，其中，民進黨議員何孟樺喊話蔣萬安不要成為只出一張嘴的「招商渣男」，簡舒培則送上「輝達的顯卡 」。簡說，這是市民委託她送的，輝達運用AI提升運算能力，蔣萬安也要AI上身，把輝達留在台北打造AI首都。

何孟樺諷刺，蔣萬安先前說為了爭取輝達，一年來市府以行動展現誠意，主動提供不同方案，持續釐清疑慮，並說與黃仁勳有默契、AI產業發展日新月異，全力協助，沒有最快、只有更快，如今用地取得卡關，難道這就是市府招商誠意？要求市府應該要有新的產業用地規劃，不要嫌中央又要靠中央，如果市府無法幫輝達解決問題，相信未來所有科技大廠，都會對市府招商能力打下大問號，喊話蔣萬安不要成為指出一張嘴的「招商渣男」。

簡舒培則表示，全世界任何一個首都、城市，當輝達執行長黃仁勳說要把企業總部放在那個城市，所有的市長跟市政團隊一定會全力以赴幫忙找地、讓輝達留下來，相信北市府從5月到現在都非常努力，副市長李四川他更努力，但是我們遇到瓶頸，2022年讓新壽得到T17、T18這2塊土地，但新壽沒有要開發，現在輝達要這塊地就坐地起價，這是最難談的地方，所以今天才會有破局這件事。

簡舒培指出，只要台北市無法把輝達留在台北市，不管責任是前市長柯文哲、新光，或是輝達選擇另外的地，最終責任就在蔣萬安身上，因為蔣萬安是台北市長，就是要背負幫輝達找地的責任。

簡舒培說，現在輝達無法留在T17、T18，罪魁禍首就是新光人壽，坐地起價跟台北市要140億元，跟輝達簽的MOU裡面的價錢130億元，光2021年跟市府簽約，左手跟台北市要140億元，右手跟輝達要130億元，台北市民是「盤子」嗎，李四川說的非常好，如果市府現在同意就是圖利，所以市府要幫輝達留住T17、T18需要魄力，也需要辦法解決，而辦法就在合約裡面。