南消第一大隊結合R.E.H.A.B.後勤照護　打造更安全救災戰力

▲台南市消防局第一大隊舉辦年度體技能測驗暨救助複訓，導入R.E.H.A.B.照護概念強化救災安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊為提升消防人員專業與體能，於10月8日及9日分兩梯次在鹽水消防分隊舉辦「2025年下半年七項體能測驗暨救助複訓」，此次訓練除例行體能與繩索救助測驗外，更結合R.E.H.A.B.後勤照護制度，強化消防人員救災後的生理恢復與安全防護，讓第一線同仁在面對高強度任務時更具續航力。

火場搶救屬於極度消耗體力的工作，消防人員身負重裝備完成任務後，若未及時進行休息與補給，容易引發職業傷害。教官黃鈺翔此次特別講授「R.E.H.A.B.後勤照護制度」，包含五大要項：休息（Rest）、能量補給（Energy nutrition）、水分補給（Hydration）、環境調節（Accommodation for weather）及BLS監控照護（BLS monitoring and care）。他強調，「消防員不只要拚命救人，更要學會保護自己」，唯有維持最佳狀態，才能在下一次任務中全力以赴。

本次救助複訓內容包括結索能力、繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉及緊繃繩系統操作等項目，過程由教官與安全官全程監督，確保訓練安全無虞，同時增進團隊救援默契。

消防局長李明峯表示，消防人員的專業與體能，來自平日紮實訓練與持續學習。透過定期體能檢測與救災演練，能有效整合技能與默契，強化應變能力。他指出，在市長黃偉哲的支援下，消防局持續更新救災器材與裝備，並強調「戰術體能」是安全與效率的關鍵，希望藉由此次訓練，讓消防人員更具戰力也更有保障。

第一大隊大隊長邱國禎也說，面對災害型態日益多元、挑戰更為嚴峻，消防人員的專業素質與知能視野都必須同步提升。藉由持續強化體能與技能訓練，才能迅速有效應對各類災害，守護民眾安全同時也降低同仁的救災風險。