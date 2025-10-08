　
生活 生活焦點

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，慈濟基金會啟動多方援助機制，目前已於當地設立「光復火車站服務中心」、「光復商工服務據點」及「光復車站停車場行動廚房」三處服務據點。近日有網友分享一段影片，是光復商工的訓育組老師「沒收」保力達，要大家相互保護。而畫面曝光後，也掀起網友討論。

網友「@eddie60106」在Threads上分享一段影片，光復商工訓育組的老師對著大家說，「我剛剛在外面，有一箱保力達，被我沒收了，如果是你帶來的，請你來找我，我不會請你寫自述表，但是我會提醒你，這件事情很重要！」

老師說，「請你不要再亂發給我們的卡車司機，因為人命關天、安全第一，我們已經承受了很多災害後面需要承擔的事情了，我們無法再承受任何人來救災，為了我們犧牲生命，維護我們的安全，我們大家互相保護好嗎？」坐在台下的大家也大聲回應，「好！」

影片曝光後，不少網友也表示，「這老師才是人間清醒，一堆鼓勵邊救災邊喝阿比的根本是在害人」、「喜歡老師說的，我們大家要互相保護，不管在哪裡」、「老師的天職！救災不忘教導！做對的事」。還有網友直呼，「雖然我已經快30歲了，但看到老師這樣講話還是有點怕怕的，這是已經刻在基因裡的反應了嗎」、「真的是訓育組的老師耶！那個氣場不怒而威」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

在 Threads 查看
10/07 全台詐欺最新數據

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，民眾黨籍立委麥玉珍今（8）日表示，她前往災區現場了解，包含醫療物資與志工後勤支援不足，請衛福部要多加注重，她一度提到新住民姐妹志工自己開貨車到現場煮飯，甚至幫忙募檳榔，讓衛福部長石崇良急喊「檳榔不要，檳榔不好。」

