光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，慈濟基金會啟動多方援助機制，目前已於當地設立「光復火車站服務中心」、「光復商工服務據點」及「光復車站停車場行動廚房」三處服務據點。近日有網友分享一段影片，是光復商工的訓育組老師「沒收」保力達，要大家相互保護。而畫面曝光後，也掀起網友討論。

網友「@eddie60106」在Threads上分享一段影片，光復商工訓育組的老師對著大家說，「我剛剛在外面，有一箱保力達，被我沒收了，如果是你帶來的，請你來找我，我不會請你寫自述表，但是我會提醒你，這件事情很重要！」

老師說，「請你不要再亂發給我們的卡車司機，因為人命關天、安全第一，我們已經承受了很多災害後面需要承擔的事情了，我們無法再承受任何人來救災，為了我們犧牲生命，維護我們的安全，我們大家互相保護好嗎？」坐在台下的大家也大聲回應，「好！」

影片曝光後，不少網友也表示，「這老師才是人間清醒，一堆鼓勵邊救災邊喝阿比的根本是在害人」、「喜歡老師說的，我們大家要互相保護，不管在哪裡」、「老師的天職！救災不忘教導！做對的事」。還有網友直呼，「雖然我已經快30歲了，但看到老師這樣講話還是有點怕怕的，這是已經刻在基因裡的反應了嗎」、「真的是訓育組的老師耶！那個氣場不怒而威」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。