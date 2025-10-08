最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

記者鄒鎮宇／綜合報導

國軍進駐光復鄉災區救災，一名官兵直接送出帽子，將帽子戴到小女孩頭上，溫馨畫面引發迴響。有網友質疑，官兵將公發的帽子送人，引來本尊親自回應，現在也有最新畫面顯示，該名官兵當初脖子上就掛著公發的帽子。

女網友hsiu_0323在Threads貼出影片，分享這段民眾在災區對國軍弟兄致意的溫馨片段。畫面中可見，當時官兵走在光復鄉街道上，有些人手拿鏟子，有些人則向熱情民眾揮手回應，或與站在街邊的小女孩擊掌。

不過，就在隊伍即將遠去時，一名戴著眼鏡的官兵，突然默默拿下頭上的迷彩漁夫帽，並將帽子戴在小女孩頭上，隨後十分瀟灑地轉身離去，讓小女孩當場笑了出來，臉上盡是藏不住的欣喜。

有網友質疑為何官兵可以將公發的帽子送人。這名官兵透露，自投入救災開始，每天災後復原結束收操要返回車站時，都必定經過小女孩家，而小女孩也每天都在必經之路上和弟兄們擊掌說「謝謝」，「她一直鼓勵我們國軍，那一刻付出辛勞都值得了」，「我送給小女孩那頂叢林帽是自己登山那頂，不是給公發的」，同時也謝謝所有辛苦的鏟子超人，「一起為光復加油！」

事後，新視角的畫面曝光，可以看到官兵將帽子戴在女童頭上，帥氣轉身繼續行走，脖子上則掛著一頂跟同袍一樣的帽子，以此破除網友的質疑。

