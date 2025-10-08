　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

記者鄒鎮宇／綜合報導

國軍進駐光復鄉災區救災，一名官兵直接送出帽子，將帽子戴到小女孩頭上，溫馨畫面引發迴響。有網友質疑，官兵將公發的帽子送人，引來本尊親自回應，現在也有最新畫面顯示，該名官兵當初脖子上就掛著公發的帽子。

女網友hsiu_0323在Threads貼出影片，分享這段民眾在災區對國軍弟兄致意的溫馨片段。畫面中可見，當時官兵走在光復鄉街道上，有些人手拿鏟子，有些人則向熱情民眾揮手回應，或與站在街邊的小女孩擊掌。

不過，就在隊伍即將遠去時，一名戴著眼鏡的官兵，突然默默拿下頭上的迷彩漁夫帽，並將帽子戴在小女孩頭上，隨後十分瀟灑地轉身離去，讓小女孩當場笑了出來，臉上盡是藏不住的欣喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國軍天菜「帽子送小女孩」感人片瘋傳　千人狂按重播讚帥炸天。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲國軍天菜帽子送小女孩，感人片段讓千人狂按重播。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

有網友質疑為何官兵可以將公發的帽子送人。這名官兵透露，自投入救災開始，每天災後復原結束收操要返回車站時，都必定經過小女孩家，而小女孩也每天都在必經之路上和弟兄們擊掌說「謝謝」，「她一直鼓勵我們國軍，那一刻付出辛勞都值得了」，「我送給小女孩那頂叢林帽是自己登山那頂，不是給公發的」，同時也謝謝所有辛苦的鏟子超人，「一起為光復加油！」

事後，新視角的畫面曝光，可以看到官兵將帽子戴在女童頭上，帥氣轉身繼續行走，脖子上則掛著一頂跟同袍一樣的帽子，以此破除網友的質疑。

▼該名官兵一直都帶著公發帽。（圖／翻攝臉書）

▲▼最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言。（圖／翻攝臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金價創新高！美股三大指數上漲　台積電ADR漲2.42%
國慶連假全台天氣出爐
最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言
台AV女優爆私下賣春內幕　最高開價百萬元
饅頭媽爆懷孕！　邀大家猜性別：迎來可愛四寶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

國慶連假「南部高溫36度」！全台天氣一次看　降雨區域出爐

114年全國運動會倒數10天記者會 「雲林準備好了！」

即／21:13花蓮縣近海規模3.4「極淺層地震」　最大震度1級

93％肺腺癌女患者不抽菸　前台大醫列出5大原因導致

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

「金屬有機骨架」助減碳醫療獲諾貝爾獎肯定　北川進3月才訪台

顏正國罹癌病逝！醫師大推「這類型飲食」：肺癌風險降35％

「台灣作家節」連3周開跑！串連出版人、獨立書店　超過30場活動

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

國慶連假「南部高溫36度」！全台天氣一次看　降雨區域出爐

114年全國運動會倒數10天記者會 「雲林準備好了！」

即／21:13花蓮縣近海規模3.4「極淺層地震」　最大震度1級

93％肺腺癌女患者不抽菸　前台大醫列出5大原因導致

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

「金屬有機骨架」助減碳醫療獲諾貝爾獎肯定　北川進3月才訪台

顏正國罹癌病逝！醫師大推「這類型飲食」：肺癌風險降35％

「台灣作家節」連3周開跑！串連出版人、獨立書店　超過30場活動

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

快訊／金價創新高！美股三大指數上漲　台積電ADR漲2.42%

夢多沒參加《中文怪物》被追問　認「製作單位找過我」曝婉拒內幕

毒品交易糾紛鬧到變暗巷鬥毆　「藥頭中刀亡」2兇嫌掛彩均羈押禁見

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

黃恩賜老家災情曝光 孫綻化身「鏟子超人」挺進花蓮

WIW世界投資者週聯合論壇登場　聚焦數位創新、專業協作

會安古鎮最美河畔酒店開箱！無邊際泳池放空　漫步燈籠街放水燈

國慶連假「南部高溫36度」！全台天氣一次看　降雨區域出爐

114年全國運動會倒數10天記者會 「雲林準備好了！」

【泰格與雪兒】短篇蕭貪朋友

生活熱門新聞

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因

更多熱門

相關新聞

台東多面向支援光復　新一波環保清消人力再出發

台東多面向支援光復　新一波環保清消人力再出發

為協助花蓮縣光復鄉儘早完成災後環境復原與公共衛生防疫工作，台東縣政府8日啟動新一波支援行動。縣長饒慶鈴親自到場為出發的環保與消防團隊打氣，感謝所有投入協助的同仁。她表示：「一方有難，八方支援」，台東縣整合消防、環保、原民及社會處等單位人力與資源，共同協助災區復原，期盼光復鄉各項重建工作順利推進，讓居民早日恢復安定的生活。

12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

光復災區老師「沒收保力達」曝原因

光復災區老師「沒收保力達」曝原因

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

林鴻森「如神派來的」　生前救災暖舉曝！志工哭慘

林鴻森「如神派來的」　生前救災暖舉曝！志工哭慘

關鍵字：

國軍救災溫暖感動畫面

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面