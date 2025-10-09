　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀成嚴重洪災，造成多人死傷、家園盡毀，地方政府撤離失當飽受質疑。國民黨團總召傅崐萁昨（8日）質詢時砲轟行政院長卓榮泰及部會首長，詢問經濟部撤離作為、質疑中央未助花蓮撤離、負責清溝，更頻頻拍桌，2人唇槍舌戰超過1個小時。時代力量黨主席王婉諭表示，大家可能都覺得，傅崐萁昨天那場質詢是在搞笑。但是他精心設計的一場卸責大戲。要的不是災民權益，而是那幾段罵政府的鏡頭。他可以拿出來剪成影片，在新聞媒體、自媒體、地方社群，鋪天蓋地的轉傳。

王婉諭直言，傅崐萁能在花蓮稱王這麼久，靠的從來不只是地方派系或「花蓮王」的稱號，而是他對政治算計的熟練、以及鋪天蓋地的訊息操控。王表示，光復水災發生的當下，我第一時間呼籲：各黨停止政治口水、趕快救災。因為那時候還有好幾十位失聯者，任何的政治口水，都只會拖慢救災進度、毫無助益。當下人命關天，政治不該凌駕人性。

王婉諭指出，不過當時，朝野的攻防早已開始了，而開出第一槍的，就是傅崐萁。當行政院長卓榮泰抵達花蓮前進指揮所，他立刻上演怒罵的戲碼。因為在他眼中，「黃金救援72小時」不只是救人的時間，也是輿論定調的關鍵時刻。他必須先出手，把「失能」的形象推給中央，免得風向吹到他和徐榛蔚身上。

王婉諭直言，但傅崐萁沒有想到的，是花蓮縣府有多失能。資源調度混亂、交通管制失控、災情掌握低落，救災一週下來，風向自然又回到了他身上。傅崐萁非常很清楚，他重整旗鼓的最佳時機，就是質詢台上。

對於傅崐萁推責方式，王婉諭表示，她也當過立委，可以告訴大家，質詢分成兩種：一種是為民發聲、監督施政；另一種是表演給鏡頭看的。傅崐萁的質詢，顯然是後者。大家要先注意一個眉角：為什麼傅崐萁一個人，可以講一個多小時，明明一個人只有半小時的質詢時間？這是他的慣用伎倆了，他會用「聯合質詢」的名義，佔用同黨立委時間，讓別人站旁邊點頭，他自己一個人唱獨角戲。

王婉諭指出，因為傅崐萁要的不是災民權益、不是政策承諾、也不是真相，而是那幾段罵政府的鏡頭。如此一來，他就可以拿出來剪成影片，在新聞媒體、自媒體、地方社群，鋪天蓋地的轉傳。所以，實際上他到底問了哪些問題？

王婉諭把整段質詢聽完，並整理出來，「傅崐萁強調，中央七個部會依據《土石流及大規模崩塌疏散避難作業規定》，應當輔導地方政府選定疏散路線、避難收容處所。然而，中央七部會從未與地方政府討論過針對此事件應撤離的 8,600人 的詳細疏散避難計畫、動線與收容所準備計畫。」

王婉諭直言，這叫做避重就輕。傅崐萁為什麼要這麼說：因為他要刻意迴避「輔導」兩個字。把責任，推回去給中央。

「傅崐萁質疑，中央政府針對撤離人數的變動缺乏準備。在早前的楊柳颱風（8月12日）時，農委會劃定的撤離人數約為 600人。但當樺加沙颱風來襲，撤離人數暴增至 8,600人」王婉諭指出，這叫做移花接木。楊柳颱風、樺加沙強度不同、影響不同，把它混在一起講，就是在模糊焦點。

「傅崐萁指控，堰塞湖、河川上中下游、以及堤防的設計與管理權限皆屬中央管，正是因為中央沒有做好管理、沒有好好處理，才導致600萬方土石流入光復市區，造成人禍。」王婉諭表示，這是選擇性陳述。上半句他沒説錯，但多位專家早已說明，事前難以解決、只能加強撤離。但他為什麼隻字不提撤離？答案不言而明。

王婉諭表示，傅崐萁站上質詢台，成功演出了「監督」的戲碼，他的目的不是監督執政、檢討改進，而是混淆事實、推卸責任。畢竟在社群分眾的年代，真相不重要，重要的是誰搶佔了詮釋的至高點。但依據《災害防救法》，台灣的防災體系原本就是「中央、地方、鄉鎮市區」三級制。中央與地方，不是敵人，而是夥伴。地方政府應該在第一線，負責執行與推動；中央則要協調、整合跨部門資源。這是一場分工合作的團體戰，不是互相攻擊的輿論戰。

王婉諭指出，如果傅崐萁真的是在意人民權益的代議士，他該做的，是好好利用這場質詢的機會，釐清真相、爭取重建資源。但他選擇的，是卸責、指控、演出。一旦政治成了表演，災難就成了政客們的道具。而我們能做的，就是看清真相，拒絕再被這樣的戲碼操弄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：臉丟到國外
茶葉行9月才遷址！孝子未婚照顧母　睡夢中遭撞1死1傷
快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　遭開罰30萬
無照猴載妹撞死人遭公審！　傳單滿街貼
21歲女剩30公斤慘死　出殯僅姊姊1人送行
「大嫂團」應援美照曝！　大谷翔平妻氣質現身
輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

一貫道仍有9人被中居留　多國智庫示警中國對台威脅加劇

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

也被黃國昌狗仔集團跟監？　龔明鑫證實了：司機發現的、相信警方

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

快訊／台北橋站「異物卡車門」！上班族擠爆月台　北捷回應了

批中央別只會謝謝鏟子超人　小草女神質疑動員力道不足

2026對決蔣萬安「王世堅威脅最高」　藍議員曝原因

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

一貫道仍有9人被中居留　多國智庫示警中國對台威脅加劇

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

也被黃國昌狗仔集團跟監？　龔明鑫證實了：司機發現的、相信警方

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

快訊／台北橋站「異物卡車門」！上班族擠爆月台　北捷回應了

批中央別只會謝謝鏟子超人　小草女神質疑動員力道不足

2026對決蔣萬安「王世堅威脅最高」　藍議員曝原因

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

不滿被女友兒子趕出門　新北男公園堵人爆口角...火大砍她4刀！

青森弘前城天守閣11月底起暫停參觀！封館7年整修　最快2032開放

晶華線上旅展開跑！「3000元聯合住宿券」買10送1　1張可住旗下8館

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

邱垂正：習近平將「統一台灣」作為「中華民族偉大復興」指標

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

政治熱門新聞

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

快訊／台北橋站「異物卡車門」　北捷回應了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝下一步規劃

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

謝謝鏟子超人？　她質疑中央沒動員

桃園民代籲張善政　加把勁「把輝達拿回來」

沒半個官員道歉！翁曉玲轟卓榮泰厚臉皮

更多熱門

相關新聞

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

花蓮馬太鞍溪洪災，國民黨總召傅崐萁7日酸行政院長卓榮泰「這就是你的水平」，卓榮泰馬上回應「那是你的茶瓶啦」，影片曝光後在網路上造成熱議，甚至還有網友直呼卓榮泰根本就是諧音哏王，他口中的「茶瓶」其實是另有所指。

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

最帥國軍被質疑「送公發帽」　新視角破除謠言

最帥國軍被質疑「送公發帽」　新視角破除謠言

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

關鍵字：

傅崐萁國民黨救災花蓮徐榛蔚翁曉玲行政院卓榮泰王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面