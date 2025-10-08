12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

▲最暖中秋！光復車站前變迷你小夜市 吊車超人斜槓烤香腸爆人潮。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（8日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，上週末的中秋節連假，仍有許多國人用行動與花蓮人站在一起，救災12天來，台鐵光復車站進出人次，累計超過35.7萬人次，台灣人這股不分彼此、無私互助的精神，正是最值得驕傲的台灣精神。令人不捨的是，有一位來自桃園挖土機行的林老闆，因協助救災不幸離世，要再次感謝林老闆熱心助人的大愛精神，並致上最深的哀悼。也要再次提醒自發救災的志工，身體有絲毫不適，或是受傷，一定要盡快到醫療服務站，進行治療。

據轉述，賴清德致詞時表示，上週末的中秋節連假，本是許多台灣人返鄉團聚過節的日子，但仍有許多國人，選擇犧牲與親友過節的時光，用行動與花蓮人站在一起，協助清理光復的災情。根據統計，救災12天來，台鐵光復車站進出人次，累計超過35.7萬人次，台灣的愛心非常令人欽佩。

賴清德指出，全國各地民眾，包括在台的外國友人、留學生、移工朋友，也自發到光復鄉當志工，化身為鏟子超人、機具超人、清溝超人、水電超人等各種「超人」，協助恢復家園的工作。台灣人這股不分彼此、無私互助的精神，不僅協助災區盡速復原、感動國人，也讓國際社會看見台灣面對災害時的團結與愛心，這正是最值得驕傲的台灣精神。

賴清德也提到，令人不捨的是，有一位來自桃園挖土機行的林老闆，因協助救災不幸離世，在此，要再次感謝林老闆熱心助人的大愛精神，並致上最深的哀悼；也要再次提醒自發救災的志工，務必注意安全，讓家人朋友都能夠放心，如果在協助工作過程當中，身體有絲毫不適，或是受傷，一定要盡快到醫療服務站，進行治療。