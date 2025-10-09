　
社會 社會焦點 保障人權

移工超商鬼祟領7萬！拒檢大街狂奔與警拉扯　搜出水果刀被送辦

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區一名移工，昨（8）日晚間在超商持他人提款卡提領大筆現金，員警巡邏時發現後上前盤查，沒想到移工轉身拔腿就跑，男子被帶返派出所時，警方又在他身上發現一把水果刀，金融卡持有人則表示和移工有借貸關係，並不是在搞詐欺，由於男子抗拒盤查並攜帶刀械，被依《社會秩序維護法》函請裁處。

▲▼移工超商鬼祟領7萬現金！拒檢狂奔大街爆拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲移工超商鬼祟領7萬現金，警方上前盤查時突然拔腿狂奔。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在8日晚間9點多，岡山分局員警在岡山區前峰路周邊執行巡邏勤務時，注意到一名23歲阮姓外籍移工在超商提款機提領大筆現金，神情舉止可疑，因此上前盤查。

未料，阮男面對盤查時神情慌張，突然拔腿逃逸，員警立即追趕並大聲喝令別跑，阮男不僅未配合停下，反而情緒激動、強力掙脫並推擠員警，現場一度發生激烈肢體拉扯。

員警為防止阮男逃逸，依規定使用警械將他控制，並將阮男制伏並帶返派出所。警方調查，阮男身上攜帶現金7萬1000元、金融卡2張及水果刀1把，立即通知金融卡所有人到場說明。

▲▼移工超商鬼祟領7萬現金！拒檢狂奔大街爆拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方從移工身上搜出7萬1000元現金、一把水果刀。（圖／記者許宥孺翻攝）

金融卡持有人表示，與阮男是朋友，曾向阮男借錢，他以金融卡、護照作為質押抵押品，雙方並不是從事詐欺等犯罪行為。

雖無詐欺犯行，但阮男抗拒盤查，及無正當理由說明為何攜帶具殺傷力刀械。警方依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」及第85條第1項第1款「妨害公務」等違序行為，函請裁處。

10/08 全台詐欺最新數據

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

