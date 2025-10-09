　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

BMW飛車撞進來！闆娘睡夢中斷魂「時鐘停在3：20」　茶行像被轟炸

▲▼茶葉行遭撞。（圖／記者許權毅攝）

▲台中西區一間茶葉行今日凌晨遭BMW撞進店內，睡在店內一樓隔間的母子1死1傷。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中西區今日凌晨發生一起離奇死亡車禍，一名劉男駕駛BMW直直撞進位處路衝的茶葉行。茶葉行闆娘跟兒子睡在店內一樓上下鋪，直接遭受猛烈撞擊，張李姓闆娘當場死亡，現場一片狼藉，猶如遭到轟炸，牆上時鐘疑因撞擊故障，時間停在事發的3點20分，該時刻正是闆娘睡夢中離世時分，令人鼻酸不已。

劉男9日凌晨3時許駕駛BMW轎車行經五權路、五權西路口時，因不明原因突然失控撞進一旁小有名氣的茶葉行，由於撞擊力道猛烈，一樓大門當場遭撞破，轎車直接撞進臥房，造成睡上下舖的母子1死1傷。

▲▼茶葉行遭撞。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張男望著店內慘況，牆壁上有大面積撞痕，牆上時鐘停在事發3點20分左右。（圖／記者許權毅攝）

▲▼茶葉行遭撞。（圖／記者許權毅攝）

兒子張男（61歲）表示，因母親行動不便，走路需要輔助器，而自己為了照顧母親（86歲），母子倆睡在一樓，母親睡在下鋪、他則是睡在上鋪，事發當時母子倆都在熟睡中，突然「碰」一聲巨響，車子就撞了進來，他不斷呼喊母親，但母親都沒有回應，自己則因頭部受到撞擊便陷入昏迷，詢問警消才得知媽媽已經走了。

張男因為頭部受傷，今日凌晨被緊急送醫治療，頭部縫了4針，隨即又返回店內，坐在店前木椅上，面對鄰居關心，仍保持堅強，點點頭示意。張男哥哥、姊姊趕來現場，看見事故現場情況嚴重，一時無語，或坐或站，望向店內情況，難以接受。

▲▼茶葉行遭撞。（圖／記者許權毅攝）

▲張姊得知消息趕緊到店裡，望向事故現場。（圖／記者許權毅攝）

張姊說，從隔壁搬來現址後，因為空間關係，才添購上下舖，讓媽媽可以不用爬上爬下，比較方便，沒想到卻發生意外。

張男友人說，張母為人客氣，因為行動不方便，才會由兒子照顧，母子倆睡在店後方隔間，今早接到張男電話，趕緊過來關心。該店已經經營30多年，最近幾年搬到隔壁，9月1日才因為房東要整修，遷移到事故地址繼續營業。

▲▼茶葉行遭撞。（圖／記者許權毅攝）

▲茶葉行位置於路衝，結果竟遭一輛轎車撞進，張男坐在店前強忍悲痛。（圖／記者許權毅攝）

▲▼茶葉行遭撞。（圖／記者許權毅攝）

▲茶葉行遭BMW轎車撞進，現場一片狼藉，牆壁上還留下大片撞擊痕跡。（圖／記者許權毅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照猴先撞單車再撞死友！驗尿查毒駕　警「放人」遭申誡2次

BMW飛車撞進來！闆娘睡夢中斷魂「時鐘停在3：20」　茶行像被轟炸

BMW撞茶葉行奪命現場曝！起底肇事男黑歷史　顱內出血昏迷搶救中

爬山見黑眉錦蛇！惡搞保育蛇「披肩拍照鐵棍撐嘴」　超劣畫面曝

2警「幫吊銷」換牌圖利289萬遭起訴　牽線警落跑慘淪通緝犯

不輸鏟子超人！全國民眾暖捐電器　千台冰箱、洗衣機送進花蓮

涉向綠能業者索賄！前嘉義義竹鄉公所課長判刑3年　今發監執行

慶富造船誆造巡防艇詐貸上億元　陳慶男再遭判5年4月定讞

獨／新北國二女生4樓墜落！腦出血左大腿骨折變形　送醫搶救中

移工超商鬼祟領7萬！拒檢大街狂奔與警拉扯　搜出水果刀被送辦

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

無照猴先撞單車再撞死友！驗尿查毒駕　警「放人」遭申誡2次

BMW飛車撞進來！闆娘睡夢中斷魂「時鐘停在3：20」　茶行像被轟炸

BMW撞茶葉行奪命現場曝！起底肇事男黑歷史　顱內出血昏迷搶救中

爬山見黑眉錦蛇！惡搞保育蛇「披肩拍照鐵棍撐嘴」　超劣畫面曝

2警「幫吊銷」換牌圖利289萬遭起訴　牽線警落跑慘淪通緝犯

不輸鏟子超人！全國民眾暖捐電器　千台冰箱、洗衣機送進花蓮

涉向綠能業者索賄！前嘉義義竹鄉公所課長判刑3年　今發監執行

慶富造船誆造巡防艇詐貸上億元　陳慶男再遭判5年4月定讞

獨／新北國二女生4樓墜落！腦出血左大腿骨折變形　送醫搶救中

移工超商鬼祟領7萬！拒檢大街狂奔與警拉扯　搜出水果刀被送辦

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

社會熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審

快訊／台中深夜轎車撞入民宅　屋內1女當場死亡

21歲女遭母囚禁3年餓死　告別式僅姊送行

BMW飛車奪命！闆娘斷魂「時鐘停在3：20」

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

北市男發文「追殺賴清德」下場慘了

桃園警追酒駕擊斃女乘客　二審逆轉免國賠

喜傑獅「1讚折1元」拒出貨　法官神比喻打臉

更多熱門

相關新聞

藍色BMW飛撞茶葉行奪命！肇事男背景起底

藍色BMW飛撞茶葉行奪命！肇事男背景起底

台中市西區五權路、五權西路口今(9日)凌晨3時21分許傳出一起離奇車禍，警方初步調查，43歲的劉姓男子駕駛BMW小客車行經事故路段，突因不明原因失控撞進路口一家茶葉行，導致睡在一樓的母子1死1重傷。警方調查，肇事的劉男有毒品、詐欺前科，車內還起出一支電子煙，是否涉及毒品仍待化驗；由於劉男目前顱內出血、意識不清，暫無法製作筆錄，詳細肇事原因還有待釐清。

61歲孝子未婚照顧年邁母　睡夢中遭車撞1死1傷

61歲孝子未婚照顧年邁母　睡夢中遭車撞1死1傷

21歲女遭母囚禁3年餓死　告別式僅姊送行

21歲女遭母囚禁3年餓死　告別式僅姊送行

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

關鍵字：

台中茶葉行闆娘睡覺

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面