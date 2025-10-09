BMW飛車撞進來！闆娘睡夢中斷魂「時鐘停在3：20」　茶行像被轟炸

▲台中西區一間茶葉行今日凌晨遭BMW撞進店內，睡在店內一樓隔間的母子1死1傷。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中西區今日凌晨發生一起離奇死亡車禍，一名劉男駕駛BMW直直撞進位處路衝的茶葉行。茶葉行闆娘跟兒子睡在店內一樓上下鋪，直接遭受猛烈撞擊，張李姓闆娘當場死亡，現場一片狼藉，猶如遭到轟炸，牆上時鐘疑因撞擊故障，時間停在事發的3點20分，該時刻正是闆娘睡夢中離世時分，令人鼻酸不已。

劉男9日凌晨3時許駕駛BMW轎車行經五權路、五權西路口時，因不明原因突然失控撞進一旁小有名氣的茶葉行，由於撞擊力道猛烈，一樓大門當場遭撞破，轎車直接撞進臥房，造成睡上下舖的母子1死1傷。

▲▼張男望著店內慘況，牆壁上有大面積撞痕，牆上時鐘停在事發3點20分左右。（圖／記者許權毅攝）



兒子張男（61歲）表示，因母親行動不便，走路需要輔助器，而自己為了照顧母親（86歲），母子倆睡在一樓，母親睡在下鋪、他則是睡在上鋪，事發當時母子倆都在熟睡中，突然「碰」一聲巨響，車子就撞了進來，他不斷呼喊母親，但母親都沒有回應，自己則因頭部受到撞擊便陷入昏迷，詢問警消才得知媽媽已經走了。

張男因為頭部受傷，今日凌晨被緊急送醫治療，頭部縫了4針，隨即又返回店內，坐在店前木椅上，面對鄰居關心，仍保持堅強，點點頭示意。張男哥哥、姊姊趕來現場，看見事故現場情況嚴重，一時無語，或坐或站，望向店內情況，難以接受。

▲張姊得知消息趕緊到店裡，望向事故現場。（圖／記者許權毅攝）



張姊說，從隔壁搬來現址後，因為空間關係，才添購上下舖，讓媽媽可以不用爬上爬下，比較方便，沒想到卻發生意外。

張男友人說，張母為人客氣，因為行動不方便，才會由兒子照顧，母子倆睡在店後方隔間，今早接到張男電話，趕緊過來關心。該店已經經營30多年，最近幾年搬到隔壁，9月1日才因為房東要整修，遷移到事故地址繼續營業。

▲茶葉行位置於路衝，結果竟遭一輛轎車撞進，張男坐在店前強忍悲痛。（圖／記者許權毅攝）



▲茶葉行遭BMW轎車撞進，現場一片狼藉，牆壁上還留下大片撞擊痕跡。（圖／記者許權毅攝）