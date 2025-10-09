高喊「頒諾貝爾獎給川普」　以色列、加薩人民慶祝停火





▲加薩和平協議達成，以色列人慶祝。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普宣布以哈達成停火協議，消息一出，加薩人民開心慶祝停火和平時刻，隨音樂起舞。在以色列特拉維夫廣場，人質家屬等群眾聚集雀躍歡呼，高喊「把諾貝爾獎頒給川普」。

▲加薩南部汗尤尼斯群眾慶祝。（圖／路透）

美聯社、衛報等報導，戰火嚴重破壞加薩當地通訊及網路，大多數地區處於網路中斷狀態，特別是在夜裡。不過在以哈達成第一階段停火協議之後，駐守當地的數名記者喊著「戰爭結束了」，走在黑暗街道上通知當地人關於停火協議達成的消息，南部汗尤尼斯的巴勒斯坦人街頭慶祝的畫面也曝光。

NOW: People in Gaza’s Khan Yunis are celebrating President Trump’s peace deal pic.twitter.com/l9Dmg4jQQ7 — Rapid Report (@RapidReport2025) October 8, 2025

在加薩中部迪爾巴拉（Deir el-Balah）的阿克薩醫院外，一大群男女隨音樂起舞鼓掌。南部汗尤尼斯居民（Ayman Saber）直呼「我簡直不敢相信」，計畫重返去年被以軍空襲摧毀的家園，更說「我們會重建加薩」。另名巴勒斯坦男子謝海柏（Ahmed Sheheiber）稱，迫不及待等待停火生效，要重回加薩北部賈巴利亞（Jabalia）的家。

除了加薩，以色列人民也非常歡迎這項停火協議，大約有200人聚集在特拉維夫人質廣場慶祝和平協議。

人質馬坦（Matan）的母親安格雷斯特（Anat Angrest）說「回家的時候到了」；獲釋人質溫克特（Omer Wenkert）直呼「感謝上帝」；人質蓋伊（Guy Gilboa Dalal）的母親梅拉夫（Meirav Gilboa Dalal）提到，「我正等待接回我兒子的那一刻，要他把頭靠在我的肩膀上並告訴他『好了，一切都結束了』。」

▲▼以色列人也在慶祝停火。（圖／路透）

也有人質家屬拍影片感謝川普，「川普總統做到了，他剛剛宣布，我們的親人——人質即將回家……感謝川普的勇氣，感謝川普政府為帶他們回家所做的一切。」

川普已表明人質可能會在13日獲釋，另據美聯社取得的消息，人質可能會在本周末釋放。以色列軍方對以哈停火協議表示歡迎，但也在9日指示部隊做好應對任何狀況的準備，也要準備好主導人質遣返行動，「以色列國防軍將持續採取行動，實現戰爭目標，在各條戰線上保衛以色列國民」。

以軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）警告巴勒斯坦人，在官方指示發布之前，不要返回加薩北部或靠近以軍駐紮地區，「以軍部隊仍包圍著加薩市，回去那裡極其危險。」

▼大約有200人聚集在特拉維夫人質廣場慶祝和平協議。（圖／路透）