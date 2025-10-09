　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

卡達遭襲　陸官媒發文：為殲-35進軍中東國家打開大門

▲▼殲-35。（圖／翻攝央視）

▲殲-35。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

一個月前（9月9日），以色列以「精準打擊」哈瑪斯領導層為由，對卡達首都杜哈發動空襲。大陸官媒引述文章認為，該事件意外為中國高端武器打入中東市場提供了機會。

大陸官媒《環球時報》旗下新媒體帳號「樞密院十號」昨（8）日深夜轉發題為「殲-35出口中東，真的有希望了？」的文章，該文原始作者為大陸軍事自媒體博主。

殲-35系列隱形戰鬥機常被拿來和美國F-35隱形戰鬥機相比，但是迄今卻沒有其他國家採購。文章對此表示，隱形戰鬥機出口牽扯的政治因素太多，絕非單純比較作戰性能就能決定的。

文章分析，能夠買得起殲-35的國家很少，甚至可以說和傳統的第三世界中國軍機客戶脫離了關係。此外，考慮到更關鍵的政治因素，西方發達國家和亞洲的日本、韓國、新加坡等財力充沛的國家也不可能選擇殲-35，因此殲-35的出口市場幾乎只有一個方向，就是中東國家。

不過，長期以來，財力充沛的中東國家，無論是卡達、沙烏地阿拉伯或阿拉伯聯合大公國，都採購了大批西方先進戰鬥機，同時從整體作戰體系和日常訓練方面也完全西方化。因此文章坦言，如果沒有特殊情況，殲-35想要出口中東其實是找不到機會的。

但最近局面發生了關鍵性轉變，文章指出，以色列對卡達的突襲，讓整個中東都在問：「卡達花錢買平安，到底買了啥？」在此背景下，巴基斯坦與沙烏地阿拉伯也簽署了共同防禦戰略協議。因此文章認為，這意外為中國高端武器打入中東市場提供了機會。

文章分析，沙烏地阿拉伯原本就有意拓展武器來源多元化，此前已經採購了中國的中程彈道飛彈、彩虹系列無人機和雷射近防系統等武器，加上美國因為以色列因素拒絕向沙烏地阿拉伯提供F-35戰鬥機，以及如今卡達遭襲案例，都讓沙烏地阿拉伯選擇中國殲-35/FC-31隱形戰鬥機，或者「紅旗-9E」防空系統的可能性大增。

另一方面，文章強調，巴基斯坦與沙烏地阿拉伯的防禦協議中，核保護傘的意義更多體現在政治層面，而主戰武器全面中國化的巴基斯坦在與沙烏地阿拉伯的防務合作中，「必然會越來越多在沙烏地阿拉伯軍隊中留下『中國武器』的印記」，這也為以殲-35為代表的中國高端武器進軍沙烏地阿拉伯乃至其他中東國家打開了大門。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9
快訊／台積電史上最強Q3！9月營收優於市場預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中義外長會談　王毅：希望義方繼續恪守一中原則

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲　BEST設備關鍵部件交付

卡達遭襲　陸官媒發文：為殲-35進軍中東國家打開大門

陸劇帶紅城市！《慶餘年》、《夢華錄》拍攝地門票銷量暴增125%

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

陸十一長假熱門城市TOP10公布！「南京」吃喝玩樂皆上榜成大贏家

野豬群闖高速公路！　陸男時速105公里直接撞上

滬指10年來首次突破3900點　三大指數早盤震盪拉升

全球出口量第一的抹茶小縣城　在日本喝到的很可能來自貴州

48歲陸網紅出海捕海鮮「墜海罹難」　丈夫喊話：先把欠款還完

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

中義外長會談　王毅：希望義方繼續恪守一中原則

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲　BEST設備關鍵部件交付

卡達遭襲　陸官媒發文：為殲-35進軍中東國家打開大門

陸劇帶紅城市！《慶餘年》、《夢華錄》拍攝地門票銷量暴增125%

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

陸十一長假熱門城市TOP10公布！「南京」吃喝玩樂皆上榜成大贏家

野豬群闖高速公路！　陸男時速105公里直接撞上

滬指10年來首次突破3900點　三大指數早盤震盪拉升

全球出口量第一的抹茶小縣城　在日本喝到的很可能來自貴州

48歲陸網紅出海捕海鮮「墜海罹難」　丈夫喊話：先把欠款還完

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

死語復活！宇宙人方Q爆「昔0204電話盛況」：公共電話被打壞

當永續遇見美味　雙十連假來竹風好市集嚐美食

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

Andy「這是我做過最後悔的決定」！困澎湖機場6hrs：miss掉就沒了

中義外長會談　王毅：希望義方繼續恪守一中原則

集保結算所前進哈薩克世界集保論壇　分享永續金融實踐

台中大甲媽跨區桃園遶境鑽轎腳祈福　警預先規劃交通疏導

【幸福就是這麼簡單】爸每天一回家就被女兒們熱情迎接

大陸熱門新聞

青海老虎溝山難困251人1死　死者來自台灣

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

韓星赴中旅遊！陸私生如喪屍衝撞畫面曝

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

青海老虎溝山難傳台灣人身亡　海基會證實

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

48歲陸網紅捕海鮮「墜海罹難」

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？ 陸網紅實測：計價器爆了

NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

邱垂正：習近平將統一台灣當偉大復興指標

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人 登山客轉2萬「救命錢」致意

近千人困珠峰　登山客暴雪+閃電中過夜

陸十一長假城市TOP10公布！南京成大贏家

更多熱門

相關新聞

慶祝停火！加薩、以色列人民街頭歡呼

慶祝停火！加薩、以色列人民街頭歡呼

美國總統川普宣布以哈達成停火協議，消息一出，加薩人民開心慶祝停火和平時刻，隨音樂起舞。在以色列特拉維夫廣場，人質家屬等群眾聚集雀躍歡呼，高喊「把諾貝爾獎頒給川普」。

以色列、哈瑪斯達成停火協議！川普再下一城　但這次和平能不破局？

以色列、哈瑪斯達成停火協議！川普再下一城　但這次和平能不破局？

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚

川普側耳聽「以哈最新進度」！神似布希911經典

川普側耳聽「以哈最新進度」！神似布希911經典

川普：人質可能周一獲釋

川普：人質可能周一獲釋

關鍵字：

殲-35F-35以色列卡達沙烏地阿拉伯中東

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

女神「現身災區清水溝」！

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面