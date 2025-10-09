惡客投宿旅館偷櫃台手機+現金600元　員工攔阻遭揮刀逼退

▲賴姓男子投宿桃園市某旅館，趁機竊取2支手機與水果刀，同日下午二度竊取櫃台人員600元現金被發現。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子今年2月間投宿桃園市桃園區某旅館，趁機竊取櫃台員工2支手機得手，隨後潛入廚房竊取水果刀，同日下午二度趁櫃檯員工600元現金，員工察覺後欲攔阻，雙方發生扭打，賴為求兔脫持30公分水果刀揮舞後趁隙逃逸，桃園警方據報後循線拘捕賴到案，並起出做案用水果刀等證物；桃園地檢署偵結，依加重強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，52歲的賴姓男子於今年2月12日下午2時許，投宿桃園區某處旅社，見櫃檯人員不注意之際，徒手竊取放置櫃檯上之2支手機，同日下午5時許，賴男潛入旅社廚房竊取30公分長水果刀後返回房間。後來賴男在櫃檯前，趁旅社員工不注意之際竊取600元現金，櫃台人員察覺後告知另一名男性員工，欲阻攔賴男時，賴為求脫免與男員工發生扭打，賴持偷來的水果刀向2名員工比劃，導致2人不敢抵抗，賴男隨即逃離現場。

該旅社2名員工隨即報警處理，桃園警分局據報後調閱附近監視器，循線拘捕賴男到案，並查扣作案用水果刀等證物，依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，賴男坦承犯行不諱，警方提供現場監視器畫面截圖、做案用水果刀等證物佐證，檢方認為，被告所為係觸犯刑法之竊盜罪嫌、同法之準攜帶凶器強盜罪嫌，偵結依強盜罪嫌起訴，並建請法院以加重準強盜罪嫌論處。