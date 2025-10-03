中壢警新竹轟10多槍抓槍砲犯！他開保時捷突圍跑了　躲7天終落網

▲中壢警方跨區至新竹市竹科附近查緝槍砲彈藥犯嫌，擊發十餘槍拘捕但仍被其趁機脫逃。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中壢警方9月25日跨區至新竹市竹科附近追查王姓槍砲犯，還出動保大霹靂小組荷槍實彈支援，過程中一度向王嫌駕駛保時捷轎車連開十餘槍喝斥王嫌下車，但王仍衝撞員警後趁隙脫逃。警方專案小組報請桃園地檢署核發拘票持續追緝，昨（2）日在苗栗通霄地區查獲到案，但王嫌拒絕夜間偵訊，專案小組今（3）日偵訊後，將把全案移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市中壢警方9月25日跨區至新竹市竹科附近查緝槍砲彈藥犯嫌，警方專案小組於同日上午在新竹市高峰路民宅執行搜索。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方上月25日在掌握線索跨區至新竹科學園區旁的高峰路、青峰路口查緝涉槍砲案王姓犯嫌，過程中還出動霹靂小組到場支援，員警攔獲王嫌駕駛保時捷轎車，當場破窗欲拘捕，甚至以手槍連續擊發十餘槍喝斥王嫌下車，但王嫌卻拒捕，還衝撞員警趁隙脫逃，當時追緝畫面也曝光。

▲桃園市中壢警方專案小組於同日上午在新竹市高峰路民宅附近查獲何姓與李姓犯嫌到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組持桃園地檢署核發搜索票，於同日上午10時35分在新竹市東區高峰路上的某處執行搜索，查獲同案何姓、李姓犯嫌到案，現場查獲2把改造手槍與毒品等證物，2名共犯一度拒捕但仍遭警方優勢警力拘捕後帶回警局訊問相關案情。

至於在逃王姓主嫌，警方專案小組昨天下午在苗栗縣通霄地區查獲到案，王嫌逃亡7天後終於落網，專案小組昨晚帶回中壢警分局欲訊問相關案情，但王嫌拒絕夜間訊問，中壢警方今天上午將王嫌移送至桃園地檢署偵訊。