「挖土機超人」花蓮救災8天感染離世　家屬遵從遺願不舉辦公祭

▲「挖土機超人」救災8天不幸感染亡，家屬依遺願將於10月22日舉行家奠禮後火化入塔，不對外公開。（圖／家屬提供）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市挖土機業者林鴻森日前自主前往花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災區協助救災，奮戰多日後不慎受傷，緊急送醫急救多日後仍不幸病逝。家屬7日在桃園殯儀館附近民間禮儀社設置靈堂，禮儀負責人林奕華表示，家屬依遺願將於10月22日舉行家奠禮後火化入塔，不對外公開。

▲家屬遵從遺願不舉辦公祭 。（圖／翻攝自Facebook／林奕華）

據了解，林鴻森家住桃園市蘆竹區，平日經營挖土機工程，在花蓮光復洪災後，林毫不猶豫載運挖土機、小山貓等機具奔赴花蓮，與侄子一同投入災區復原工作；侄子救災到第6天先行返家，而林鴻森則持續堅守，但第7天時林的左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹，第8天時已經出現惡化，林鴻森驚覺情況不對，才自行聯繫救護車前往門諾醫院治療。

▲「挖土機超人」林鴻森花蓮救災殉難。（圖／家屬提供）

醫院初步診斷林的左腳傷口感染，經與家屬協商後決定轉送林口長庚醫院，未料到院時林鴻森病況急轉直下、陷入昏迷，院方雖全力搶救，但仍因感染引發敗血症，導致多重器官衰竭，最終於中秋夜不幸離世，家屬委託民間友人在桃園區大有路設置靈堂，靈堂於7日下午設置。

禮儀負責人林奕華表示，家屬依遺願將於10月22日舉行家奠禮後火化入塔，不對外公開。靈堂每日開放時間為上午10:00至中午12:00。願他的精神，成為台灣最美的風景。