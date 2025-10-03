　
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男「紅燈已10秒還硬闖」撞死女騎士　車頭爛毀搭小黃落跑

▲桃園市張姓男子2023年10月間在中壢區某處酒吧飲酒後仍駕車上路，行經中壢區中華路闖紅燈撞上女騎士，導致女騎士傷重不治，張肇事後棄車逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓男子酒駕上路撞死，肇事後棄車逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子於2023年10月某日深夜與友人在中壢區某處酒吧飲酒，凌晨1時許仍開車上路，行經中壢區中華路段闖紅燈撞飛左轉的黃姓女騎士，黃女全身多處骨折，經送醫急救仍因創傷性休克死亡，張男肇事後車頭全毀竟棄車逃逸，中壢警方報請桃園地檢署指揮偵辦後持拘票在八德區友人住處拘提到案；桃園地檢署調查後，根據國民法官法依駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪嫌起訴。

▲桃園市張姓男子2023年10月間在中壢區某處酒吧飲酒後仍駕車上路，在中壢區中華路闖紅燈撞上女騎士，女騎士機車嚴重毀損，女騎士送醫急救仍傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子2023年10月間在中壢區某處酒吧飲酒後仍駕車上路，在中壢區中華路闖紅燈撞上女騎士，女騎士機車嚴重毀損，送醫急救仍傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，31歲的張姓男子於2023年10月4日晚間11時許與友人在中壢區某處酒吧飲酒，至翌日凌晨1時44分許駕車離去，凌晨1時56分許，張男駕車行經中壢區中華路1段往桃園方向行駛，路口處轉換為紅燈顯示經過10秒後，張男仍闖越紅燈，同路段對向黃姓女騎士騎車綠燈左轉時，張當場將黃姓女騎士撞飛，經送醫急救仍因全身多處骨折、創傷性休克宣告不治。

張男肇事後因車頭嚴重毀損，張本應留置現場通報救護，或施以緊急救助以減少死傷情況發生，張為躲避酒駕刑責，旋即棄車逃逸徒步逃離，張後來與李姓友人協助下搭乘計程車前往觀音、八德等地藏匿，經中壢警方調閱監視器查出其行蹤，報請桃園地檢署檢察官簽發持拘票，於同日下午1時許在八德區介壽路友人住處拘提到案。

▲桃園市張姓男子2023年10月間在酒駕上路，在中壢區中華路闖紅燈撞死女騎士後逃逸，警方持拘票拘提張男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子2023年10月間在酒駕上路，在中壢區中華路闖紅燈撞死女騎士後逃逸，警方持拘票拘提張男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，張坦承犯行，警方則提供現場照片、醫院開立死亡證明書等佐證，檢方依國民法官法之駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪嫌提起公訴。

中壢警方呼籲，酒後駕車嚴重危害自己與他人安全，稍有不慎便可能釀成無可挽回悲劇，民眾切勿心存僥倖，應遵守交通規則且拒絕酒駕，若發生事故更應立即停車報警並協助救護，唯守法自律，才能維護道路安全與社會秩序。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

