中科院飛彈火箭原料驚傳「洗產地」　承包商用陸製產品遭起訴

▲陳姓男子承攬中科院飛彈火箭原料採購案，指使員工張女以偽造韓國及越南產地「洗產地」，卻自大陸地區採購原料。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子於2021年間趁承攬中科院飛彈火箭原料「過氯酸銨半成品」採購案，指使員工張姓女子以偽造韓國、越南產地方式，卻仍自大陸地區採購原料，以「洗產地」方式企圖蒙混達成中科院合約中不得使用陸製產品規定，欲取得2.8億餘元採購案，案經桃園市調處調查屬實將本案移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署偵結，依詐欺未遂及行使業務登載不實文書等罪嫌將2人起訴。

檢調調查，中科研究院於2021年6月間由新北市採購站辦理「過氯酸銨半成品」等2項專案計畫飛彈火箭AP量產及研製用料AP半成品，總數量為120萬公斤，預算金額達2億9520萬元，招標程序採開放式契約，契約明訂標的物原產地（含零組件）不得為大陸地區，但招標過程因無廠商投標而流標。

中科院因此採用「指商採購」及「不分段標」邀請46歲陳姓男子為負責人之某國際公司於2021年8月12、23日續辦此採購第2次及第3次招標，但過程中均指該公司1家投標，且因報價超過中科院底價而辦理廢標，最終於同年以2億8千餘萬元與該公司成議價簽訂合約。

未料，陳姓男子為達成中科院合約規定，卻指使41歲採購業務員工張姓女子，卻仍自大陸供應商購買AP半成品，採購後轉至韓國偽充韓國產品，再運往國內作為中科院本案採購履約之用，但韓國並未生產該項原料，陳男與中科院簽訂合約後，私下與中國湖南產地業者商議後，竟以「洗產地」方式購買該公司AP半成品，偽充韓國製品規避，但大陸價格每磅為3至5美元，韓國則為每磅高達10美元，導致「洗產地」方式難以運作。

陳男託詞新聞曝光，且相關產品屬國防敏感議題，因韓商事後拒供貨，陳要求中科院合意解約，隨後辯稱已覓得越南供應商，但因烏俄戰爭致原料有限，要求中科院同意將合約產地變更為越南，並提供不實越南供應商資料供審核，中科院系統中心與運送中心兩名主管因此同意將合約產地變更。

▲中科院。（資料照／翻攝自googlemap）



陳男與張女於2022年3月先向大陸公司訂購1萬6000餘公斤AP半成品，以中轉方式至越南公司進行「洗產地」，再運送到中科院新北市三峽光武院區料件庫除小組後，同年9月驗貨時向中科院提交經駐越南辦事處認證的該公司保證書，以自行登載不實的「品質保證書」與「切結書」，保證產品非大陸製品，成功通過第1階段書面審核；中科院於10月間進行第2階段審查，開桶抽樣檢驗時，發現桶內竟有中國湖南某公司之合格證，當場未通過驗收，因而未核付此批AP半成品總價371萬餘元貨款，案經桃園市調查查明屬實後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，陳男與張女坦承犯行，桃園市調處檢附中科院採購相關文件資料佐證，檢方偵結，依詐欺未遂罪及行使業務登載不實文書罪等罪嫌將陳、張2人提起公訴。