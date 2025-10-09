　
政治

新版國防報告書出爐！首提DIO小組　要導入AI厚植整體國防戰力

▲國防部9日公布新版國防報告書。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國防部9日公布新版國防報告書。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（9日）公布新版「國防報告書」，闡述當前印太區域情勢、我國面臨的安全挑戰。由於報告書中首次提到去年成立的「國防創新小組」（DIO），國防部指出，DIO現階段優先關注無人系統、反制無人系統、AI應用等，國防部會持續針對各個AI在軍事應用領域，進行需求的評估；另國軍未來也會再持續結合AI的引進以及新興科技的導入，逐次滾動來修正兵力結構。

國防部9日上午舉辦記者會公布114年版國防報告書。新版國防報告書共191頁，區分「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」、「國防管理」等4篇8章架構。國防部指出，全書闡述當前印太區域情勢、我國面臨的安全挑戰，進而說明國軍以嶄新思維與作法，建構不對稱與韌性戰力，秉持「以備戰達到避戰」理念，勤訓精練與戮力執行各項戰備整備工作。

在國防管理部分中提到113年2月1日國防部成立「國防創新小組」（DIO），並指DIO現階段優先關注無人系統、反制無人系統、人工智慧（AI）應用、通訊指管韌性、網路安全及革新作業事務之軟硬體等領域。國防部說，國軍以DIO引進創新科技及現貨裝備，消減「形式主義」部隊管理、妥適規劃國防財力、強韌後勤管理、深化全民國防、穩固國防人力及強化督察效能等施政作為，厚植整體國防戰力。

媒體詢問，DIO成立迄今導入哪些項目 ?會不會導入AI？預期效益是什麼？國防部整評司國防淨評估處簡任處長史奇良表示，為了快速引進民間創新成熟技術，DIO偕同本部業管單位已經建立多種籌獲機制，目前針對無人系統及無人機反制系統已經協助需求單位跟聯參進行需求蒐整及評估，以利導入建案籌獲。

史奇良說，其次，也透過這個公開徵集來執行原型的開發，包括針對這個衛星影像AI辨識的自動辨識系統、擴增實境的智慧作戰系統以及智慧化倉儲管理等這三個案項，目前已經完成廠商的評選作業，預畫在明年會執行一個原型的開發。

史奇良提到，整評司也規劃運用小批量採購的方式，來採購如光纖無人機、輕兵器反無人機火控系統等裝備，的目的是藉由交付部隊進行測評，來評估作戰效益，作為後續擴大採購的一個參考的依據。

史奇良表示，同時國防部也與國科會、經濟部及數發部合作，建立了一個產業化圓桌論壇的機制，透過盤點國軍的需求，以及跨部會的討論，將有利於提供國內產業進行開發的項目，這個由各部會來提供補助的計畫，鼓勵國內的廠商可以投入開發工作，來提供國防技術跟裝備發展上的一個補助。

▲國防部整評司國防淨評估處簡任處長史奇良。（圖／記者徐文彬攝）

▲國防部整評司國防淨評估處簡任處長史奇良。（圖／記者徐文彬攝）

有關於在AI技術導入的部分，史奇良說，這個是DIO優先關注的領域之一，前述提到本部推動的各項計畫中，有部分都已經包含了AI技術的引進，國防部會持續針對各個AI在軍事應用領域，進行需求的評估，來進行一個整體的規劃推動。

史奇良表示，國防部瞭解到AI在國防領域應用中，已包含從情報分析、作戰的指揮管制，到提升武器系統裝備的效能，甚至到後勤、資訊安全等方面都有AI的運用，所以目前國軍各軍種以及相關的業管聯參都已經投入相關的研究跟規劃。DIO則是持續關注國內外在AI技術方面的發展以及相關的裝備在軍事應用上的一些效能，也會提出一些評估與建議。

另外，媒體也關切未來國軍兵力調整。國防部戰規司軍制編裝處處長張志煒少將指出，結合目前為止的區域情勢以及敵情威脅，國軍也隨時滾動在修正。這次兵力結構調整是以「科技取代人力、火力來取代傳統兵力」原則，詳實地去重新規劃兵力結構，同時結合了人力的獲得、新式武器裝備的引進以及獲得，來檢討主戰守備跟後備部隊的兵力結構。

張志煒也說，未來也會再持續結合AI的引進以及新興科技的導入，逐次滾動來修正兵力結構，來滿足防衛作戰的需求。

10/08 全台詐欺最新數據

國防部國防報告書DIOAI國防創新小組

