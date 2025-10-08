中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝國軍下一步規劃

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院財政委員會今日針對「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114至116年度）」進行審查，邀集主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲以及國防部長顧立雄出席並接受質詢。民進黨立委林楚茵引用華爾街日報報導指出，兵棋推演顯示台灣的天然氣儲量僅可供應11天，若中國採取封鎖手段，台灣恐面臨限電危機，因此油料和戰備物資的存量成為關鍵議題。

林楚茵進一步說明，國防部在此次特別預算中編列新台幣1132億元，占整體預算案20.6%，規劃重點涵蓋「強化指管通訊韌性」、「守護海疆保護人民」及「設備更新厚實戰備能量」三大方向。其中，彈藥庫建設預算為24億元，飲用水及供油備援能量編列21億元，軍品與保修工廠庫儲設施則投入233億元。她也提到，雖然藍白陣營多聚焦普發現金，但國防韌性預算同樣不容忽視，應讓社會正確認識其重要性。

在野黨則質疑，為何這些國防項目未納入年度預算，而選擇以特別預算在兩年內執行，並要求國防部說明用途及回應媒體對天然氣儲備的疑慮。顧立雄回應，特別預算重點在提升「韌性」，因應敵情威脅加劇，國防部規劃向中油採購32億餘元戰備油料，由中油代為囤積並分散儲存，以強化儲油安全。飲用水備援方面，原本設定一年期效期，參考日本經驗及國內產能後，調整為五至七年期的長效飲用水。

至於特別預算的必要性，顧立雄表示，年度作業維持費僅能支應裝備妥善率與平時訓練需求，若要迅速補充戰備存量，需透過特別預算來加強後勤支撐。林楚茵追問，國際媒體關切台灣天然氣僅能撐11天，特別預算執行後是否能有效提升國土韌性，延長應對封鎖的支撐時間。

顧立雄則強調，國防部對液化天然氣供應已有相關規劃，細節不便公開，但國軍作戰所需的持有與儲備能力必須加速提升，隨著新式武器到位，也會強化彈藥庫設施，確保油料與彈藥的充足儲備，以支撐整體戰備能量，達到理想標準。