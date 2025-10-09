國防部編8億戰備飲用水遭疑濫編　顧立雄：強化作戰韌性所需

▲財委會審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會今（9日）續召開聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，國民黨立委馬文君認為，國防部編列的預算高達1132億餘元，其中飲用水編列近8億元，有浮編情事；國防部長顧立雄認為，這是用於建構長效期的戰備飲用水且強化戰力持續。但雙方無共識，因此國防預算均保留協商。

馬文君認為，「強化國家韌性特別預算」國防部編列的預算高達1132億餘元，但其中不少預算項目，也充滿諸多不合理，例如，國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元。國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍等。

馬文君問，這部分與國土防衛韌性有何關係？此次特別預算，她看到諸多不合理，發現國防部對預算的編列、把關竟如此寬鬆，浮報浮編狀況嚴重，希望國防部能提出合理說法。

顧立雄回應，所謂戰備飲用水，就是平常不會用到，戰備飲用水若效期也只有一年，那每年都要換，可能還有運輸上的費用，不符合戰備概念。國軍採守勢作戰，必須考量民生供水設施在戰時會遭到破壞，要加強作戰韌性，因為沒有水就沒辦法讓戰力持續。

顧立雄指出，國防部不是只有看美國，也參考挪威等國經驗，挪威也是水資源充沛國家，同樣採購長效期飲用水；國防部也已經查訪過國內相關產能，都有進行評估。

不過最終朝野未達成共識，國防部相關預算均保留，待後續黨團協商。



