買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

▲國防部發言人孫立方對馬文君質疑國防部浮編預算進行說明。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委馬文君今（9日）質疑國防部浮編特別預算，包括採購5萬元的長官座椅、每瓶價格預估為120元的500cc瓶裝水、會議桌椅的預算就高達250萬元。對此，國防部表示，考量因為戰情使用下，使用的官兵通常處高壓、長時間的狀況下坐在椅子上，所以希望椅子要符合人體工學需求，不過國防部長顧立雄已說明不會買這麼貴的椅子。另瓶裝水部分，國防部說，現在要採購是長達5年的特別規格飲用水，當初是參考日本現行市場進口台灣的價格來編列相關預算。

立法院財委會9日繼續召開聯席會審查行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，但馬文君指出，國防部編列預算達1132億餘元，其中國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元，而國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

馬文君說，此次特別預算，我看到諸多不合理，發現國防部對預算的編列、把關竟如此寬鬆，浮報浮編狀況嚴重。

國防部9日上午舉辦例行記者會並公布114年版國防報告書。會中體詢問，馬文君質疑國防韌性預算浮編，包括買一瓶120元的500cc瓶裝水，是採購金額10倍，長官座椅一張5萬，國防部有無要澄清？藍委翁曉玲也把8億元採購水的預算刪除等，國防部有無說明？

國防部發言人孫立方中將說，初步了解，採購的桌子非單一一個桌子，事實上是供50人使用的會議室的桌子，該桌子在戰情中心裡要安裝電腦螢幕等，是一個組合式大型會議使用桌子，中間可能需要訂製，已向委員說明。椅子方面，承辦單位考量因為戰情使用下，使用的官兵通常處高壓、長時間的狀況下坐在椅子上，所以希望椅子要符合人體工學需求，也希望有五年保固，基本上部長在立法院也說明，國防部不會買這麼貴的椅子，後續國防部會配合調整。

飲用水部分，孫立方指出，以往儲存的戰備運用水保存期限較短，大概一年，現在要採購是長達5年的特別規格飲用水，目的是要從實戰觀點思考水要儲存到足夠量，且儲存地點跟條件等也有特定需求，這種狀況下來能符合戰時需求。

但有媒體從網購平台查詢到日本5年保存水，共240瓶，1瓶26元，追問國防部，採購1瓶120元的瓶裝水是否合理？國防部後次室後勤管理處處長陳益志少將說，當初參考日本現行市場進口台灣的價格來編列相關預算，另國內產可以生產保存期限5年以上飲用水，到時候會依照招標結果來辦理預算支應。

▼國防部後次室後勤管理處處長陳益志少將。（圖／記者徐文彬攝）