　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

▲國防部發言人孫立方對馬文君質疑國防部浮編預算進行說明。（圖／記者徐文彬攝）

▲國防部發言人孫立方對馬文君質疑國防部浮編預算進行說明。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委馬文君今（9日）質疑國防部浮編特別預算，包括採購5萬元的長官座椅、每瓶價格預估為120元的500cc瓶裝水、會議桌椅的預算就高達250萬元。對此，國防部表示，考量因為戰情使用下，使用的官兵通常處高壓、長時間的狀況下坐在椅子上，所以希望椅子要符合人體工學需求，不過國防部長顧立雄已說明不會買這麼貴的椅子。另瓶裝水部分，國防部說，現在要採購是長達5年的特別規格飲用水，當初是參考日本現行市場進口台灣的價格來編列相關預算。

立法院財委會9日繼續召開聯席會審查行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，但馬文君指出，國防部編列預算達1132億餘元，其中國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元，而國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

馬文君說，此次特別預算，我看到諸多不合理，發現國防部對預算的編列、把關竟如此寬鬆，浮報浮編狀況嚴重。

國防部9日上午舉辦例行記者會並公布114年版國防報告書。會中體詢問，馬文君質疑國防韌性預算浮編，包括買一瓶120元的500cc瓶裝水，是採購金額10倍，長官座椅一張5萬，國防部有無要澄清？藍委翁曉玲也把8億元採購水的預算刪除等，國防部有無說明？

國防部發言人孫立方中將說，初步了解，採購的桌子非單一一個桌子，事實上是供50人使用的會議室的桌子，該桌子在戰情中心裡要安裝電腦螢幕等，是一個組合式大型會議使用桌子，中間可能需要訂製，已向委員說明。椅子方面，承辦單位考量因為戰情使用下，使用的官兵通常處高壓、長時間的狀況下坐在椅子上，所以希望椅子要符合人體工學需求，也希望有五年保固，基本上部長在立法院也說明，國防部不會買這麼貴的椅子，後續國防部會配合調整。

飲用水部分，孫立方指出，以往儲存的戰備運用水保存期限較短，大概一年，現在要採購是長達5年的特別規格飲用水，目的是要從實戰觀點思考水要儲存到足夠量，且儲存地點跟條件等也有特定需求，這種狀況下來能符合戰時需求。

但有媒體從網購平台查詢到日本5年保存水，共240瓶，1瓶26元，追問國防部，採購1瓶120元的瓶裝水是否合理？國防部後次室後勤管理處處長陳益志少將說，當初參考日本現行市場進口台灣的價格來編列相關預算，另國內產可以生產保存期限5年以上飲用水，到時候會依照招標結果來辦理預算支應。

▼國防部後次室後勤管理處處長陳益志少將。（圖／記者徐文彬攝）

▼國防部國防報告書公布發行記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

烏山頭水庫設光電板惹議　民進黨列3重點闢謠：不會污染飲用水

災後特別條例增250億助花蓮　列堰塞湖監測與清淤、農地復原預算

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

黃國昌狗仔案延燒！　律師曝涉犯2罪：最重處五年徒刑

張亞中爆鄭麗文「背後金主」CK楊黑料　批重演4年前黨主席選舉

跟監風波延燒！龔明鑫傳也被跟　黃國昌駁指控：將適時採取適當作為

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

烏山頭水庫設光電板惹議　民進黨列3重點闢謠：不會污染飲用水

災後特別條例增250億助花蓮　列堰塞湖監測與清淤、農地復原預算

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

黃國昌狗仔案延燒！　律師曝涉犯2罪：最重處五年徒刑

張亞中爆鄭麗文「背後金主」CK楊黑料　批重演4年前黨主席選舉

跟監風波延燒！龔明鑫傳也被跟　黃國昌駁指控：將適時採取適當作為

2025搖滾台中卡司公布　美秀集團、HUSH都來了！

台中「黃金葛下毒案」監院調查出爐　揭導師霸凌學生、放任性騷

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

政治熱門新聞

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

快訊／台北橋站「異物卡車門」　北捷回應了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝下一步規劃

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

謝謝鏟子超人？　她質疑中央沒動員

沒半個官員道歉！翁曉玲轟卓榮泰厚臉皮

更多熱門

相關新聞

國防部編8億戰備飲用水遭疑濫編　顧立雄：強化作戰韌性所需

國防部編8億戰備飲用水遭疑濫編　顧立雄：強化作戰韌性所需

立法院財政委員會今（9日）續召開聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，國民黨立委馬文君認為，國防部國防部編列的預算高達1132億餘元，其中飲用水編列近8億元，有浮編情事；國防部長顧立雄認為，這是用於建構長效期的戰備飲用水且強化戰力持續。雙方無共識，因此國防預算均保留協商。

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝下一步規劃

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝下一步規劃

美國防部準助理部長喊台軍費需達GDP 10％　顧立雄：逐步實踐5％

美國防部準助理部長喊台軍費需達GDP 10％　顧立雄：逐步實踐5％

海龍蛙兵主力移防澎湖　顧立雄：依防衛作戰需求必須進行的調整

海龍蛙兵主力移防澎湖　顧立雄：依防衛作戰需求必須進行的調整

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

關鍵字：

國防部孫立方馬文君國防預算特別預算

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面