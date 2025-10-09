　
大陸 大陸焦點 特派現場

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

▲大陸一名搞笑博主「完美婆娘」實測從重慶搭計程車跳表去內蒙古旅遊。（圖／翻攝微博）

▲大陸一名搞笑網紅「完美婆娘」實測從重慶搭計程車跳表去內蒙古旅遊。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

從重慶直奔內蒙古的「計程車實測之旅」，在不喊價的情況下，跳表費用到底會有多驚人？重慶自媒體網紅「完美婆娘」近日發出一段影片，她從重慶沙坪壩區攔下一輛計程車，一路北上抵達鄂爾多斯，全程使用計價器記費，結果「計價器爆了」，詳細費用則先賣個關子，引起網友們熱議。

▲大陸一名搞笑博主「完美婆娘」實測從重慶搭計程車跳表去內蒙古旅遊。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，7日晚上，「完美婆娘」透露，攔了十多輛車才有司機願意接單，計價器已經爆表了，出發前她就跟伍師傅商量好了，路上的食宿她全包了。5日，她抵達鄂爾多斯。因為出租車（計程車）是電車，他們也有續航焦慮，特別是內蒙古現在天氣冷，電量消耗比較快。

▲大陸一名搞笑博主「完美婆娘」實測從重慶搭計程車跳表去內蒙古旅遊。（圖／翻攝微博）

影片曝光後，不少網友懷疑是「預先安排的劇情」，指出伍師傅座椅上放有衝鋒衣，似乎早有準備。對此，網紅與司機均否認，他們稱彼此出發前並不認識。伍師傅回應，前一晚下雨轉涼，臨時將外套放在車上保暖，「當時接單就直接出發，連回家都沒去。」

▲大陸一名搞笑博主「完美婆娘」實測從重慶搭計程車跳表去內蒙古旅遊。（圖／翻攝微博）

網紅「完美婆娘」提到，這趟意外旅程讓她印象最深的是沿途人的熱情，許多民眾主動招待奶茶與蒸餃等地方美食。她也趁機向北方民眾介紹重慶火鍋、小麵、磁器口與洪崖洞等景點。

至於外界好奇的費用到底有多驚人，「完美婆娘」則笑稱，計價器數字早已無法顯示完整，「回頭會公開這趟旅程的最終車資，目前影片仍在剪輯中。」

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9
快訊／台積電史上最強Q3！9月營收優於市場預期

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

浙江溫州一名48歲的漁村網紅阿霞5日凌晨出海捕海鮮，卻意外墜海，搜救隊花了3小時才打撈到遺體，人早已回天乏術。阿霞的丈夫褚先生也證實此事，並表示會先將阿霞拖欠的貨款還完，讓妻子好走。

