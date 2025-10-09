川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

▲川普宣布以哈達成協議最新進度前，盧比歐曾在他耳邊低語報告。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普8日在白宮參與會議時，國務卿盧比歐湊近他的耳邊低語，隨後川普也證實，盧比歐是在報告以哈協議進度。而這個畫面也被媒體捕捉並瞬間爆紅，網友紛紛聯想到911事件時布希總統得知消息的經典畫面

根據印度媒體Times Now報導，川普8日在真實社群宣布以色列與哈瑪斯已經達成和平計畫第一階段前，正在白宮出席反法西斯運動「Antifa」的圓桌會議。席間，國務卿盧比歐突然走到身邊，並低頭耳語，川普也側耳傾聽。

這段影片被網友稱為「第二次耳語」（A Second Whisper），呼應2001年9月11日時任白宮幕僚長卡德向布希總統輕聲告知「第二架飛機撞上第二座大樓，美國正遭受攻擊」的歷史時刻，相關迷因圖片也迅速在社群平台傳播。

Sir, a second whisper meme has hit the internet pic.twitter.com/NaBU4uGy9P — Dr. Judgmental Shoelace, PhD. ???????????????? (@DocKilmer) October 8, 2025

盧比歐當時不僅在川普耳邊說話，還遞上一張手寫紙條。川普事後向媒體透露，「國務卿剛剛遞給我一張紙條，說我們在中東的協議已經非常接近完成，他們很快就需要我了。」

根據網路流傳的便條內容，上面寫道，「我們需要您盡快批准一則真實社群的發文，好讓您搶先宣布協議。」川普隨後表示可能在周末前往中東地區，當記者詢問是否會視察加薩實地狀況時，他回應「可能會去，但尚未做出最終決定」，並補充最有可能的目的地是埃及。

就在這場會議結束後，川普隨即在其社群平台發文，正式宣布以色列與哈瑪斯已批准和平計畫第一階段內容。