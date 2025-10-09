　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

▲▼川普,盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣布以哈達成協議最新進度前，盧比歐曾在他耳邊低語報告。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普8日在白宮參與會議時，國務卿盧比歐湊近他的耳邊低語，隨後川普也證實，盧比歐是在報告以哈協議進度。而這個畫面也被媒體捕捉並瞬間爆紅，網友紛紛聯想到911事件時布希總統得知消息的經典畫面

根據印度媒體Times Now報導，川普8日在真實社群宣布以色列與哈瑪斯已經達成和平計畫第一階段前，正在白宮出席反法西斯運動「Antifa」的圓桌會議。席間，國務卿盧比歐突然走到身邊，並低頭耳語，川普也側耳傾聽。

這段影片被網友稱為「第二次耳語」（A Second Whisper），呼應2001年9月11日時任白宮幕僚長卡德向布希總統輕聲告知「第二架飛機撞上第二座大樓，美國正遭受攻擊」的歷史時刻，相關迷因圖片也迅速在社群平台傳播。

盧比歐當時不僅在川普耳邊說話，還遞上一張手寫紙條。川普事後向媒體透露，「國務卿剛剛遞給我一張紙條，說我們在中東的協議已經非常接近完成，他們很快就需要我了。」

根據網路流傳的便條內容，上面寫道，「我們需要您盡快批准一則真實社群的發文，好讓您搶先宣布協議。」川普隨後表示可能在周末前往中東地區，當記者詢問是否會視察加薩實地狀況時，他回應「可能會去，但尚未做出最終決定」，並補充最有可能的目的地是埃及。

就在這場會議結束後，川普隨即在其社群平台發文，正式宣布以色列與哈瑪斯已批准和平計畫第一階段內容。

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

以哈第3次停火！川普：人質可能周一獲釋　中東國家助重建加薩

領空頻遭侵擾！　德國將授權警方擊落非法無人機

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~90%

鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！　日媒：9月中已決定退出

預算刪減財務困難！聯合國宣布「削減維和部隊」：美國積欠28億沒付

川普批民主黨領導人縱容移民　呼籲監禁芝加哥市長與伊州州長

快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

珍古德遺願：想把川普、習近平、普丁送上太空　原因曝光

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

以哈第3次停火！川普：人質可能周一獲釋　中東國家助重建加薩

領空頻遭侵擾！　德國將授權警方擊落非法無人機

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~90%

鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！　日媒：9月中已決定退出

預算刪減財務困難！聯合國宣布「削減維和部隊」：美國積欠28億沒付

川普批民主黨領導人縱容移民　呼籲監禁芝加哥市長與伊州州長

快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

珍古德遺願：想把川普、習近平、普丁送上太空　原因曝光

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

邱垂正：習近平將「統一台灣」作為「中華民族偉大復興」指標

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

相關新聞

川普：人質可能周一獲釋

川普：人質可能周一獲釋

美國總統川普8日宣布以色列與哈瑪斯達成和平停火協議，他在接受福斯新聞訪問時說，「重要的是人質即將獲釋」，時間點很可能就在周一（13日），且中東區域其他國家將會協助重建加薩。

聯合國宣布「削減維和部隊」：美國沒付錢

聯合國宣布「削減維和部隊」：美國沒付錢

川普呼籲監禁芝加哥市長　批民主黨縱容移民

川普呼籲監禁芝加哥市長　批民主黨縱容移民

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

川普考慮前往中東　以哈展開停火談判

川普考慮前往中東　以哈展開停火談判

關鍵字：

川普盧比歐中東和平協議北美要聞

