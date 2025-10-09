快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

▲美國總統川普宣布，以色列已與哈瑪斯簽署和平計畫第一階段框架。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普稍早於當地時間9日宣布，以色列與哈瑪斯已同意簽署和平計畫第一階段框架，雙方達成協議後，所有以色列人質將在短期內獲釋，而以軍也將撤回至協議指定的防線。川普形容，「這是邁向強韌、持久且永恆和平的第一步」，感謝卡達、埃及與土耳其斡旋。卡達則表示，該協議將為結束戰爭、釋放人質與囚犯以及人道援助鋪路。

根據《CNN》，川普在自創社群平台Truth Social上發文指出，「我非常自豪地宣布，以色列與哈瑪斯已簽署我們和平計畫的第一階段。這意味著所有人質即將獲釋，以色列軍隊將撤退至雙方同意的防線。這是阿拉伯與穆斯林世界、以色列、周邊各國與美國的偉大一天。」他並強調，協議將「公平對待所有各方」。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後發表談話表示，他將於當地時間9日召開政府會議，批准予哈瑪斯達成的協議，並遣返加薩人質，繼續實現目標、擴大與鄰國和平，「這對以色列來說是偉大的一天！在上帝的幫助下，我們會讓所有人質回家。」據以色列消息人士透露，人質預計最快將於本週六或週日獲釋。

哈瑪斯則於9日發表聲明宣布，已達成「結束加薩戰爭」的協議，內容包括以色列軍撤出、允許援助物資進入及交換囚犯。哈瑪斯感謝卡達、埃及與土耳其的調解努力，並特別讚揚川普促成終結戰爭與以軍全面撤離，同時呼籲各方確保以色列「全面履行協議內容，不得拖延或逃避」。

卡達外交部顧問馬吉德•安薩里（Dr. Majed Al Ansari）在社群媒體上證實，協議將使戰爭結束、人質與巴勒斯坦囚犯獲釋，以及援助物資進入加薩。他強調，詳細內容將在稍後公布。

據悉，協議的第一階段主要聚焦人質釋放與以軍撤離部分地區，其餘涉及哈瑪斯解除武裝與加薩未來治理等敏感議題，則留待後續談判階段討論。

川普發文前兩小時，他的最高外交顧問曾遞上一張紙條，提醒他有一則「關於協議達成」的貼文待審。這顯示雙方談判在最後時刻拍板定案。哈瑪斯政治局一名成員向《CNN》證實，今日的談判已經結束，顯示各方初步共識已形成。

人質家屬團體針對協議內容表示「興奮、期待與擔憂交雜」。代表家屬的團體「人質與失蹤者家屬論壇」指出，倖存人質將與家人團聚並接受照護，而遇害者則可安葬返鄉，「這是邁向讓所有人回家的重要一步，但我們的努力不會停止，直到最後一名人質歸來。」

一名人質母親贊高克（Einav Zangauker）說，她聽到消息後流下眼淚，「這是我祈禱許久的淚水。」

川普的聲明被外界視為他上任後最具外交突破性的宣告之一。分析人士指出，儘管協議仍屬「初階段」，但這標誌著以哈衝突爆發以來首次出現雙方同步同意的書面框架。