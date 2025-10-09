　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

▲▼美國總統川普宣布，以色列已與哈瑪斯簽署和平計畫第一階段框架。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布，以色列已與哈瑪斯簽署和平計畫第一階段框架。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普稍早於當地時間9日宣布，以色列與哈瑪斯已同意簽署和平計畫第一階段框架，雙方達成協議後，所有以色列人質將在短期內獲釋，而以軍也將撤回至協議指定的防線。川普形容，「這是邁向強韌、持久且永恆和平的第一步」，感謝卡達、埃及與土耳其斡旋。卡達則表示，該協議將為結束戰爭、釋放人質與囚犯以及人道援助鋪路。

根據《CNN》，川普在自創社群平台Truth Social上發文指出，「我非常自豪地宣布，以色列與哈瑪斯已簽署我們和平計畫的第一階段。這意味著所有人質即將獲釋，以色列軍隊將撤退至雙方同意的防線。這是阿拉伯與穆斯林世界、以色列、周邊各國與美國的偉大一天。」他並強調，協議將「公平對待所有各方」。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後發表談話表示，他將於當地時間9日召開政府會議，批准予哈瑪斯達成的協議，並遣返加薩人質，繼續實現目標、擴大與鄰國和平，「這對以色列來說是偉大的一天！在上帝的幫助下，我們會讓所有人質回家。」據以色列消息人士透露，人質預計最快將於本週六或週日獲釋。

哈瑪斯則於9日發表聲明宣布，已達成「結束加薩戰爭」的協議，內容包括以色列軍撤出、允許援助物資進入及交換囚犯。哈瑪斯感謝卡達、埃及與土耳其的調解努力，並特別讚揚川普促成終結戰爭與以軍全面撤離，同時呼籲各方確保以色列「全面履行協議內容，不得拖延或逃避」。

卡達外交部顧問馬吉德•安薩里（Dr. Majed Al Ansari）在社群媒體上證實，協議將使戰爭結束、人質與巴勒斯坦囚犯獲釋，以及援助物資進入加薩。他強調，詳細內容將在稍後公布。

據悉，協議的第一階段主要聚焦人質釋放與以軍撤離部分地區，其餘涉及哈瑪斯解除武裝與加薩未來治理等敏感議題，則留待後續談判階段討論。

川普發文前兩小時，他的最高外交顧問曾遞上一張紙條，提醒他有一則「關於協議達成」的貼文待審。這顯示雙方談判在最後時刻拍板定案。哈瑪斯政治局一名成員向《CNN》證實，今日的談判已經結束，顯示各方初步共識已形成。

人質家屬團體針對協議內容表示「興奮、期待與擔憂交雜」。代表家屬的團體「人質與失蹤者家屬論壇」指出，倖存人質將與家人團聚並接受照護，而遇害者則可安葬返鄉，「這是邁向讓所有人回家的重要一步，但我們的努力不會停止，直到最後一名人質歸來。」

一名人質母親贊高克（Einav Zangauker）說，她聽到消息後流下眼淚，「這是我祈禱許久的淚水。」

川普的聲明被外界視為他上任後最具外交突破性的宣告之一。分析人士指出，儘管協議仍屬「初階段」，但這標誌著以哈衝突爆發以來首次出現雙方同步同意的書面框架。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國道深夜不平靜！　林口火燒車、土城追撞翻覆
快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋
獨／AV女神遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女　心碎棄婚
雙颱大迴轉！　最新路徑曝
顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他打死人淪「十大逃犯」
傅崐萁嗆「這是你的水平」　卓揆回擊：那是你的茶瓶
今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝
快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

珍古德遺願：想把川普、習近平、普丁送上太空　原因曝光

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

川普考慮前往中東　以哈展開停火談判

法國待退總理：馬克宏將在48小時內再任命新總理

科技領漲！美股標普那指創新高　台積電ADR漲3.57％

俄烏互炸至少5死！居民被埋廢墟下、發電廠嚴重受損

國際火線／3朵「85後之花」的競技：李沁、李純、辛芷蕾

曾任中研院顧問！諾貝爾獎得主談到台灣：企業與國家都非常成功

日本太空人拍下「龍的巢穴」　驚呼：看著颱風眼，感到一陣恐懼

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

珍古德遺願：想把川普、習近平、普丁送上太空　原因曝光

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

川普考慮前往中東　以哈展開停火談判

法國待退總理：馬克宏將在48小時內再任命新總理

科技領漲！美股標普那指創新高　台積電ADR漲3.57％

俄烏互炸至少5死！居民被埋廢墟下、發電廠嚴重受損

國際火線／3朵「85後之花」的競技：李沁、李純、辛芷蕾

曾任中研院顧問！諾貝爾獎得主談到台灣：企業與國家都非常成功

日本太空人拍下「龍的巢穴」　驚呼：看著颱風眼，感到一陣恐懼

富少殺「麻吉女友」奇案　肉票偷聽1句話揭真相

深夜不平靜！　國1火燒車、國3追撞翻覆

快訊／以色列與哈瑪斯簽停火協議！　川普：所有人質即將獲釋

婚禮倒數！Lulu親自籌備曝進度「陳漢典全聽她的」堅定認定彼此❤️

南投狼師侵害女學生　受害者「逃到美國」也不放過

南投補習班狼師！　侵害「15歲女學生」給錢打發

嘴秋男三嗆「斬首吳思瑤」：賴清德保不了妳　下場淒慘

2026對決蔣萬安「王世堅威脅最高」　藍議員曝原因

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

她「一天喝水3000cc」精神差　醫揪關鍵習慣：時機不對

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

國際熱門新聞

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

音樂人藏1.3萬色情片　被判鞭2下關22月

諾貝爾獎得主談台灣：企業與國家都非常成功

美股多收紅科技板塊強勢　標普那指再創新高

直播生孩　女實況主「羊水破了」開拍

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

俄烏互炸至少5死　居民被埋廢墟下

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

法國待退總理：馬克宏將在48小時內再任命新總理

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡的野心與手腕　以色列的魔障

納坦雅胡的野心與手腕　以色列的魔障

以色列總理納坦雅胡連續兩年受邀到聯合國大會上發表演說，臉不紅氣不喘地為以色列的種種侵略行為大力辯護。然而，會場上大半的座位是空著的，因為許多國家的外交官於演講開始前紛紛當場退席，以表達對以色列在加薩種族滅絕行徑的不齒與抗議。但是幾天後，納坦雅胡與川普在白宮會面討論加薩停火協議，最後版本幾乎照以色列提案原封不動通過。再過幾天，以色列國防軍不惜觸犯歐洲諸國的眾怒，明目張膽地攔截國際人道組織載運救助加薩物資的船隊。

川普考慮前往中東　以哈展開停火談判

川普考慮前往中東　以哈展開停火談判

川普想拿諾貝爾和平獎　專家：不想輸歐巴馬

川普想拿諾貝爾和平獎　專家：不想輸歐巴馬

以軍封鎖登上加薩援助船　27歲韓籍女遭扣押

以軍封鎖登上加薩援助船　27歲韓籍女遭扣押

機上沒素食　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」噎死

機上沒素食　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」噎死

關鍵字：

北美要聞川普哈瑪斯以色列加薩

讀者迴響

熱門新聞

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

「重色輕友」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面