川普批民主黨領導人縱容移民　呼籲監禁芝加哥市長與伊州州長

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）8日表示，芝加哥市長強森（Brandon Johnson）與伊利諾州州長普利茲克（JB Pritzker）應該入獄。他指控兩人「未能保護聯邦移民官員」，此舉引發民主黨陣營強烈反彈。與此同時，聯邦政府正準備派遣軍隊進駐芝加哥，引發外界對白宮擴權與地方自治衝突的憂慮。

根據《路透社》，川普政府計畫在芝加哥街頭部署部隊，數百名來自德州的國民警衛隊士兵已於本週聚集在市郊軍事設施內，預計將進入市區執行「聯邦保護任務」。芝加哥與伊利諾州等兩位民主黨籍領導人皆強烈反對，但聯邦法院已暫時允許行動繼續推進。

川普在社群平台發文批評，「芝加哥市長應該因未能保護移民及海關執法局（ICE）官員而入獄！州長普利茲克也一樣！」他指控兩人縱容地方抵制聯邦移民執法，削弱國家安全。

芝加哥市長強森6日簽署行政命令，宣布芝加哥為「ICE禁入區」，禁止聯邦移民官使用市政府設施進行取締行動。他在社群媒體上回應，「這不是川普第一次試圖讓一位黑人男性遭到不公逮捕，我不會退縮。」

普利茲克則批評川普正朝全面威權主義邁進，「他現在竟呼籲逮捕民選代表，只因我們制衡他的權力」。外界認為，普利茲克被視為2028年民主黨潛在總統候選人，此次正面衝突可能加深兩黨對立。

除了針對地方領導人，川普政府的司法部近期也針對多名高階政敵展開調查。前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）目前面臨刑事起訴，成為川普長期口頭攻擊名單中首位遭檢方起訴的對手。川普聲稱這是「追求正義」，但批評者指控他以國家權力報復異己。

根據《路透社》與益普索（Ipsos）8日公布的最新民調，多數美國人反對在沒有外部威脅的情況下動用軍隊。川普則宣稱，派兵目的是阻止犯罪、恢復法律與秩序，並指全美多數城市犯罪率高升。然而，數據顯示，美國多地暴力犯罪自從疫情以後已持續下降。

芝加哥與波特蘭近期的反移民政策示威大多和平，規模也有限。當地官員批評白宮誇大暴力情勢，試圖以「軍事化城市」作為政治表演。伊利諾州政府甚至向聯邦法院提告，指控川普故意挑起衝突以合理化軍事介入，但法官暫時允許軍隊繼續部署芝加哥，波特蘭的派兵計畫則遭另一名聯邦法官阻止。

川普並警告，若法院阻撓，他不排除援引《反叛法》（Insurrection Act）繞過司法命令，該法上次被動用是在1992年洛杉磯暴動期間。分析指出，此舉若成真，將標誌著聯邦權力與地方自治衝突的又一次升級。