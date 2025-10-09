　
預算刪減財務困難！聯合國宣布「削減維和部隊」：美國積欠28億沒付

▲▼西班牙國防部長前往黎巴嫩南部，參訪西班牙聯合國臨時部隊。（圖／路透）

▲西班牙國防部長前往黎巴嫩南部，參訪西班牙聯合國臨時部隊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

由於資金短缺且美國延遲支付龐大會費，聯合國宣布在未來數個月內，將削減全球約4分之1的維和部隊與警察人員，約1萬3000至1萬4000人將被撤回。多名高層官員指出，這項決定是因財務狀況急遽惡化所致，尤其美國川普政府削減援助並凍結撥款，導致聯合國面臨十年來最嚴峻的現金危機。

根據《路透社》，一名不願具名的聯合國高層表示，「我們必須遣返約25%的維和部隊與警察，以及相關裝備。許多駐地任務中的文職人員也將受到波及。」他強調，縮編將分階段實施，預計在未來幾個月內完成，以避免安全真空。

目前受影響的9項維和任務包括：南蘇丹、剛果民主共和國、黎巴嫩、科索沃、賽普勒斯、中非共和國、西撒哈拉、以色列與敘利亞之間的戈蘭高地非軍事區，以及南蘇丹與蘇丹共管的阿卑耶地區。這些地區長期動盪，維和行動的削減恐對地方安全與人道援助造成連鎖影響。

聯合國統計指出，美國是最大維和經費提供國，負擔比例約26%，中國則以近24%緊跟在後。這些款項屬於強制分攤，而非自願捐助。不過，聯合國官員透露，美國在新財政年度開始前已拖欠約15億美元，如今再累積13億美元欠款，總額超過28億美元。

第一名官員表示，華府雖承諾近期將支付6億8000萬美元，但與實際缺口相比仍杯水車薪。美國駐聯合國代表團對此暫未作出回應。另一名官員則坦言，「這筆延宕的資金，正在逐步侵蝕我們維持任務運作的能力。」

報導指出，美國總統川普今年8月曾單方面取消2024與2025年度共約8億美元的維和預算。根據川普政府致國會的通知，白宮預算辦公室更提議自2026年起全面取消對聯合國維和行動的撥款，理由是部分任務在馬利、黎巴嫩及剛果等地「成效不彰、效率低落」。此舉引發國際社會關切，認為美方可能藉此削弱聯合國的多邊影響力。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）除了被迫縮減維和部隊規模外，也正在推動更廣泛的組織改革與節流措施。他強調，聯合國在成立80週年的此刻，正面臨信任與財務的雙重危機，如何維持核心任務、保護脆弱地區和平，將是未來幾個月的最大挑戰。

10/07 全台詐欺最新數據

相關新聞

川普呼籲監禁芝加哥市長　批民主黨縱容移民

川普呼籲監禁芝加哥市長　批民主黨縱容移民

美國總統川普（Donald Trump）8日表示，芝加哥市長強森（Brandon Johnson）與伊利諾州州長普利茲克（JB Pritzker）應該入獄。他指控兩人「未能保護聯邦移民官員」。

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

納坦雅胡的野心與手腕　以色列的魔障

納坦雅胡的野心與手腕　以色列的魔障

川普考慮前往中東　以哈展開停火談判

川普考慮前往中東　以哈展開停火談判

川普想拿諾貝爾和平獎　專家：不想輸歐巴馬

川普想拿諾貝爾和平獎　專家：不想輸歐巴馬

