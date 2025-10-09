俄烏互炸至少5死！居民被埋廢墟下、發電廠嚴重受損

▲俄烏互轟造成5死，烏克蘭一座發電廠嚴重受損。（示意圖／路透）



記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭、俄羅斯7日晚間至8日清晨互相朝對方的領土發動攻擊，烏方，俄軍的攻擊除了造成一對夫妻死亡外，也導致一間發電廠嚴重受損，但未公布發電廠地點。俄方則指控，烏軍發射的一枚飛彈擊中了距離俄烏邊境15公里遠的一處村莊，造成3人死亡。

綜合外媒報導，烏克蘭赫松州（Kherson）州長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）表示，俄軍的襲擊造成州內一對年邁的夫妻死亡。烏克蘭最大民營能源公司DTEK也透露，俄軍深夜的攻擊造成一間發電廠嚴重受損，並導致2名工人受傷送醫。

俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）則表示，烏軍發射的飛彈擊中了距離俄烏邊境15公里的馬斯洛瓦普里斯坦村（Maslova Pristan），造成3人死亡、1人受傷，且仍有人被埋在殘骸下。格拉德科夫曝光的照片也顯示，當地一間體育館遭到轟炸，屋頂及牆面嚴重受損。

烏克蘭空軍指出，俄方7日深夜至8日清晨共出動至少183架無人機攻擊烏克蘭多處地區。俄羅斯國防部則聲稱，俄軍夜間攔截至少53架烏克蘭無人機，其中大部分在別爾哥羅德州上空。俄烏雙方政府均否認以平民為攻擊目標。