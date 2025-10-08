奪下烏克蘭近1％領土！　普丁嗨喊：主控權在俄軍手上

▲普丁稱俄軍2025年在烏克蘭戰場上已奪下將近5000平方公里的土地。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在73歲生日當天對軍方高層表示，俄軍2025年在烏克蘭戰場上已奪下將近5000平方公里的土地，聲稱俄方「完全掌握戰略主控權」，強調烏軍在各條戰線皆已節節敗退。

根據克里姆林宮公布的會議紀錄，普丁是在俄羅斯西北部、鄰近聖彼得堡（St. Petersburg）地區與軍方將領會晤時做出上述發言。他指出，今年俄軍已「解放」約4900平方公里的烏克蘭領土，並奪下212個據點。

普丁強調，烏克蘭部隊雖然試圖深入俄境發動攻擊，但無法改變這場戰爭的整體局勢。他直言，「目前俄軍全面掌握戰略主控權。」並指出，烏軍正在整條接觸線上節節敗退，即使嘗試激烈抵抗也無濟於事。

烏克蘭的總面積約為60萬3628平方公里，普丁聲稱俄軍佔領約4900平方公里，約等於烏克蘭領土的0.8％。

俄羅斯國防部同日宣布，再奪下兩個前線村莊。烏克蘭總司令先前指出，整條戰線目前已延伸至1250公里。不過，烏方曾在8月指出，俄軍今年未能奪下任何主要城市，近期進攻行動並未取得實質成果。

儘管如此，俄軍仍持續推進。俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在會中報告，目前俄軍幾乎在所有方向都持續推進，烏軍則專注在拖慢俄軍行動。他表示，最激烈的戰鬥集中在波克羅夫斯克（Pokrovsk）與通往第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）的地區。

格拉西莫夫並提及，俄軍正向頓內茨克（Donetsk）主戰區的錫韋爾斯克（Siversk）與科斯堅丁尼夫卡（Kostyantynivka）推進，也對烏東庫皮揚斯克（Kupiansk）發動長期攻擊，並在札波羅熱（Zaporizhzhia）與第聶伯羅彼得羅夫斯克地區持續擴張戰果。

此外，俄軍也在烏北蘇梅（Sumy）與哈爾科夫（Kharkiv）地區逐步建立緩衝區。

普丁最後重申，俄方對烏克蘭的「特別軍事行動」目標自2022年2月開戰以來始終未變，仍是為了「去軍事化」與「去納粹化」這個較小的鄰國。