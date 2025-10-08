　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奪下烏克蘭近1％領土！　普丁嗨喊：主控權在俄軍手上

▲▼普丁。（圖／路透）

▲普丁稱俄軍2025年在烏克蘭戰場上已奪下將近5000平方公里的土地。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在73歲生日當天對軍方高層表示，俄軍2025年在烏克蘭戰場上已奪下將近5000平方公里的土地，聲稱俄方「完全掌握戰略主控權」，強調烏軍在各條戰線皆已節節敗退。

根據克里姆林宮公布的會議紀錄，普丁是在俄羅斯西北部、鄰近聖彼得堡（St. Petersburg）地區與軍方將領會晤時做出上述發言。他指出，今年俄軍已「解放」約4900平方公里的烏克蘭領土，並奪下212個據點。

普丁強調，烏克蘭部隊雖然試圖深入俄境發動攻擊，但無法改變這場戰爭的整體局勢。他直言，「目前俄軍全面掌握戰略主控權。」並指出，烏軍正在整條接觸線上節節敗退，即使嘗試激烈抵抗也無濟於事。

烏克蘭的總面積約為60萬3628平方公里，普丁聲稱俄軍佔領約4900平方公里，約等於烏克蘭領土的0.8％。

俄羅斯國防部同日宣布，再奪下兩個前線村莊。烏克蘭總司令先前指出，整條戰線目前已延伸至1250公里。不過，烏方曾在8月指出，俄軍今年未能奪下任何主要城市，近期進攻行動並未取得實質成果。

儘管如此，俄軍仍持續推進。俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在會中報告，目前俄軍幾乎在所有方向都持續推進，烏軍則專注在拖慢俄軍行動。他表示，最激烈的戰鬥集中在波克羅夫斯克（Pokrovsk）與通往第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）的地區。

格拉西莫夫並提及，俄軍正向頓內茨克（Donetsk）主戰區的錫韋爾斯克（Siversk）與科斯堅丁尼夫卡（Kostyantynivka）推進，也對烏東庫皮揚斯克（Kupiansk）發動長期攻擊，並在札波羅熱（Zaporizhzhia）與第聶伯羅彼得羅夫斯克地區持續擴張戰果。

此外，俄軍也在烏北蘇梅（Sumy）與哈爾科夫（Kharkiv）地區逐步建立緩衝區。

普丁最後重申，俄方對烏克蘭的「特別軍事行動」目標自2022年2月開戰以來始終未變，仍是為了「去軍事化」與「去納粹化」這個較小的鄰國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鏟子小英雄！國二生獨自搭車400公里　烈日下為災區揮汗清淤
顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄
快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝
快訊／機會來了！日圓探2個月最甜
快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為「娜克莉」颱風　最新路徑曝
快訊／重罰黑心豬腸！罰款超過5千萬
快訊／愛河女子「浮沈漂流」　拉上岸已死亡
黑男街頭配對惹風波！「辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉
快訊／台股失守2萬7！　台積電跌30元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西網紅整形「狐狸眼」感染猝逝！　術後腫脹瘀青照曝光

倒車影像異常！　Toyota在美召回39萬輛Tundra、Sequoia

奪下烏克蘭近1％領土！　普丁嗨喊：主控權在俄軍手上

不只OpenAI　彭博：輝達將「砸20億美元」助攻馬斯克xAI

川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

日本黑熊「闖進超市」撲倒顧客！　監視器畫面曝光

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

厄瓜多總統車隊「遭500人包圍」狂砸！　警逮5人認定暗殺未遂

中國鑽漏洞「狂掃1.2兆元晶片設備」　美國會報告：圍堵政策破功

美海軍新世代匿蹤戰機最快本周「最終拍板」！　2家公司進入決選

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

巴西網紅整形「狐狸眼」感染猝逝！　術後腫脹瘀青照曝光

倒車影像異常！　Toyota在美召回39萬輛Tundra、Sequoia

奪下烏克蘭近1％領土！　普丁嗨喊：主控權在俄軍手上

不只OpenAI　彭博：輝達將「砸20億美元」助攻馬斯克xAI

川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

日本黑熊「闖進超市」撲倒顧客！　監視器畫面曝光

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

厄瓜多總統車隊「遭500人包圍」狂砸！　警逮5人認定暗殺未遂

中國鑽漏洞「狂掃1.2兆元晶片設備」　美國會報告：圍堵政策破功

美海軍新世代匿蹤戰機最快本周「最終拍板」！　2家公司進入決選

字母哥動心？公鹿、尼克密談交易　紐約是他唯一想去的地方

藍鳥換上「幸運帽」掀連勝氣勢　總教練笑稱：我根本沒帶其他帽子

詐團KPI太扯！20歲考官面試車手「忠誠度」　帶百萬假鈔出勤慘了

8年級老闆曝創業最大坑！　最容易後悔的辦公室「選址陷阱」

隱身新竹空軍基地旁60年老字號肉圓！Q皮紅糟肉餡兩顆只要50元

9局調度挨批後　道奇教頭：佐佐木朗希是終結者首選

62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

巴西網紅整形「狐狸眼」感染猝逝！　術後腫脹瘀青照曝光

詐欺機房冒用個資洗錢！台南警攻堅還抄出毒品　5罪移送法辦

魏德聖拍片負債才和解「又遭追討4000萬」！　前年資產被查封

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

國際熱門新聞

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近3％

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

尼斯湖水怪又現身！湖中戲水畫面曝光

美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10％

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

美國會報告：中企去年砸1.2兆合法買晶片設備

全球加密幣ETF吸金創歷史　比特幣新高

美政府關門近一周　川普差別待遇：不是所有政府員工都能拿到欠薪

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

美國會：中國鑽漏洞「狂掃1.2兆晶片設備」

日本黑熊「闖超市」撲倒顧客　監視器畫面曝

法官再出手　阻川普派任何國民兵赴波特蘭

更多熱門

相關新聞

燎原1激光5秒熔毀超音速反艦導彈

燎原1激光5秒熔毀超音速反艦導彈

才在大陸九三閱兵式上首度公開的LY-1艦載激光（雷射）武器，近日被證實已成功加裝在071型綜合登陸艦「四明山號」上。分析指出，這款命名為「燎原-1」的武器系統攔截範圍達10-20公里，可有效應對近距離高速目標，模擬對抗顯示，其能在5秒內熔毀超音速反艦導彈的導引頭，展現強大的毀傷能力。

澤倫斯基：俄軍武器仍含大量外國零組件　包括台灣、中國、英國

澤倫斯基：俄軍武器仍含大量外國零組件　包括台灣、中國、英國

以色列驅逐援助者　「環保少女」穿獄服現身

以色列驅逐援助者　「環保少女」穿獄服現身

哈瑪斯談判條件曝　釋放重刑犯、全面撤軍

哈瑪斯談判條件曝　釋放重刑犯、全面撤軍

美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁

讀者迴響

熱門新聞

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面