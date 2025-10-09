獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

▲國稅局昨對全真瑜珈公司啟動執行扣押「失敗」。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

全真瑜珈健身自10/1起全面停業並宣告解散，進入破產清算程序，影響全台超過4萬名會員、13家分店500多名員工的薪資與工作權益，並涉及多家廠商貨款積欠等問題。據了解，國稅局昨日已對全真瑜珈公司啟動執行扣押程序，但在1.8億元信託款的部分「未能成功」，國庫陷入追討戰。

消息指出，雖然國稅局依法啟動扣押，但全真瑜珈健身依規定存入陽信銀行信託專戶的履約保證金，屬於《信託法》規範下的獨立信託財產，不屬於委託人（即全真公司）本身資產，亦不得列入破產清算或行政執行範圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽信銀行信託部李協理說明，信託的核心精神在於「專款專用、獨立於委託人財產之外」，因此即使公司進入破產清算或遭扣押執行，銀行仍依法必須維護信託財產的獨立性與完整性。信託專戶內的資金，將依契約規定分配給受益人，也就是全真瑜珈的會員。

他進一步指出，銀行在信託關係中主要是扮演受託人角色，負責依照信託契約執行退款與分配，不受外部行政執行干擾。此設計是政府推動健身業履約保障制度的核心機制，以確保當業者歇業、破產或解散時，消費者仍有法律上可追溯的安全網。

▲全真瑜珈健身存入陽信銀行信託專戶的履約保證金，不得列入破產清算或行政執行範圍，國稅局討債未果。（圖／新北市消保官提供）