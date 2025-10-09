1.8億信託權益已轉移消費者　陽信：不會納入全真破產清算

▲全真瑜伽健身因長期虧損而停止營運，消費者關注交付信託的履約保證金之清償順序。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／台北報導

全真瑜珈健身停業消息一出，不少消費者擔心在清算債權的優先償還順序中，自己的地位相對脆弱，恐因全真債務拖累信託款項而導致退款受限。對此，陽信銀行信託部李協理表示，全真瑜珈健身自10/1起全面停止營業的同時，信託受益權已自動轉移給消費者。

根據《信託法》第65條，信託關係消滅時，信託財產歸屬順序為：一、享有全部信託利益之受益人；二、委託人或其繼承人。鑑於此，李協理強調，全真瑜珈健身公告停業後，信託財產便不屬於公司資產，而是直接歸屬於受益人，也就是消費者，不會被納入破產清算範圍。簡單來說就是「專款專用」，這 50% 信託的履約保證金與公司的營運資金完全分離。

他提到，陽信銀行雖依法可收取部分信託報酬，但原則上以保障消費者權益為優先，信託資金將盡可能全數返還消費者，且所有退款依信託契約條件進行，不受公司破產清算影響。

陽信銀行於10/2公告，截至10/1為止，全真瑜珈健身信託專戶內約有新臺幣1億8,423萬元，陽信銀行已正式受理消費者的退款申請，只要依官網公告準備身分證明、合約及帳戶影本等文件，依照程序辦理退款，退款資料經檢核確認符合要項，約兩個月左右就會啟動退款之匯款程序；若後續有任何調整或異動，銀行將另行於官網公告，確保消費者即時掌握最新進度。

▲全真瑜伽健身停業，虧損超出可承擔範圍，消費者擔心信託款被用來償還債務，陽信銀行根據與信託法與全真的信託契約說明，1.8億元的信託款將會專款專用。（圖／新北市消保官提供）