連假熱量爆表！網推「跑步機爬坡走」　實測爆汗1個月瘦12公斤

▲中秋連假吃太多別怕胖，健身房掀「爬坡走」風潮。（圖／取自i_wanna_bee__ IG、m.flan15 IG）

文／CTWANT

最近健身房最火紅的運動，不是跑步、不是飛輪，而是「跑步機爬坡走」！不少網友在社群分享親身經驗，設定坡度10、速度5，30分鐘就能爆汗到衣服濕透，甚至有人靠這套方式短短一個月就瘦了12公斤，效果驚人到被推爆。

因為和一般慢跑相比，爬坡走對膝蓋更友善，卻能達到更高的燃脂效率，許多人形容大腿、臀部瞬間就有酸感，核心也被迫收緊，完全是全身性的消耗。更有人說邊追劇邊走，半小時下來汗水狂流，根本比高強度間歇還狠！

▲有專家提醒，爬坡要發揮效果，一定要注意正確姿勢。（圖／取自jelly_dailyy IG、翻攝自小紅書）

不過專家提醒，要讓爬坡真正發揮效果，姿勢一定要正確：自然擺臂、不扶手借力，腳跟先落地再順到腳尖，身體微微前傾、核心穩定，這樣才不會白練。錯誤姿勢像是手扶著機台、用小腿硬撐，不但效果打折，還可能造成膝蓋和腰部負擔。

▲有網友分享，跑步機設定坡度10、速度5，30分鐘就能爆汗到衣服濕透。（圖／取自yangyuazaza IG、翻攝自小紅書）

想靠爬坡快速燃脂的人，建議可以先從坡度7、速度 4開始，習慣之後逐步拉到坡度12~15、速度5左右，每次維持20~30分鐘，只要持之以恆，不但能快速消耗熱量，腰線、大腿線條也會明顯緊實。難怪網友大讚：「瘦身神器真的不是跑步，而是爬坡走！」

▲健身族瘋「爬坡走」，比跑步還燒脂。（圖／取自trainer_mamori IG、翻攝自小紅書）

